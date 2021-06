Un copil intubat, evacuat în urma incendiului care a izbucnit la Spitalul de Copii Sf. Maria

“Ora anunțării 18.54, ajungere 19.00, lichidaere incendiu ora 19.37 incendiu et. 2 sectia ATI, la spitalul de copii Sf. Maria Iasi, la locul evenimentului s-au trimis 5 ASAS, 2 ASII, 2 ATPVM, 1DESC, 3 EPA, 1 ATA, 1 TIM, mașina medic șef 1 ACPI cu 28 de subof de la Det 1 si Det 2. Din primele informatii au fost evacuate de la etajul II 5 copii, 3 parinti si 6 personal medical si de la nivelul et 3 si 7 copii dintre care un intubat cu o malformație digestiva și 4 parinti, 5 cadre medicale, toți evacuați pe et 1 și 4, in stare stabilă”, se arată într-o informare transmisă presei.

Incendiul de astăzi aduce în actualitate o mai veche problemă legată de securitatea pacienților internați. Spitalul de Copii era printre spitalele fără autorizaţie de securitate la incendiu și cu instalaţii electrice care sunt folosite cu „defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii în care se generează supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor”, așa cum a arătat ZDI în textul: Un raport care dă fiori bolnavilor. În spitalele ieşene se poate muri cu zile ca în incendiul de la Balș.

Vă reamintim că astăzi, 22 iunie, a izbucnit un incendiu la Spitalul Sf. Maria, în jurul orei 19. DIn fericire nu s-a înregistrat nici o victimă, iar flăcrăile au fost stinse de pompierii ieșeni.

