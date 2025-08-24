Un crâșmar cu imaginație bogată a reușit să scape de o amendă drastică. S-a ales cu marfa confiscată și un avertisment

Imaginația bogată l-a salvat pe un crâșmar din Prisăcani de o amendă severă. După ce l-au ascultat povestind încă o variantă a felului cum decurseseră faptele, judecătorii i-au transformat amenda într-un avertisment, mulțumiți că le făcuse ziua mai frumoasă.

Inspectorii ANAF au căzut pe neașteptate pe capul lui Andrei C., administratorul unui magazin mixt din satul Moreni.

23,5 litri de țuică fără marcaje

Cu ocazia controlului, pe tejghea și în interiorul magazinului-bar au fost găsiți 23,5 litri de țuică fără marcaje discale și fără documente justificative, ambalată în bidoane de plastic. La momentul respectiv, Andrei C. a explicat că țuica fusese făcută de mama sa, la cazanul propriu și adusă în magazin, în vederea comercializării. Faptul s-a soldat cu o amendă de 20.000 lei, suma reprezentând minimul legal, iar țuica a fost confiscată.

Decizia inspectorilor ANAF a fost contestată de administratorul magazinului în fața Judecătoriei. Aici, el a explicat că de fapt țuica fusese făcută de proaspeții socri ai fratelui său și rămăsese neconsumată de la nunta acestuia, care avusese loc cu două săptămâni înainte. Neavând unde să o țină, o depozitase el într-o magazie aflată în aceeași clădire cu magazinul, dar neaparținând spațiului comercial. Inspectorii ar fi fost cei care luaseră bidoanele de alcool din hol și le duseseră în magazin, pentru a sugera că sunt la vânzare.

Țuica nu i-a mai fost restituită



Legal, reprezintă contravenție și simpla deținere de bunuri accizabile netimbrate, nu numai comercializarea acestora. Prin urmare, nu avea nicio relevanță dacă țuica era pusă în vânzare sau nu. Magistrații Judecătoriei au remarcat că povestea țuicii se schimbase de la constatarea faptei până la plângerea din instanță.

Nici noua variantă nu-l absolvea pe Andrei C. de răspunderea legală. Totuși, magistrații au apreciat că pericolul social al faptei este unul relativ scăzut, dată fiind cantitatea mică de țuică pusă în vânzare. Confiscarea țuicii era destulă pedeapsă, așa că judecătorii au dispus înlocuirea amenzii cu un simplu avertisment. Soluția Judecătoriei nu a fost apreciată de ANAF, care au contestat-o. Procesul se va relua în fața Tribunalului.

