Un deceniu plin de bâjbâieli și bâlbâieli

Poate nu toată lumea realizează, dar campionatul Ligii I (Superligii, mai nou) recent încheiat a însemnat o premieră pentru câștigătoarea ediției, FCSB. Este primul titlu câștigat de elevii lui Gigi Becali și cine-o-mai-fi-pe-acolo în noul sistem competițional, cu „plaiuri” (off/out) și dijmuiri de puncte, acum, când hardughia primului nostru eșalon se îndreaptă anevoie spre a zecea ediție. Ultimul titlu câștigat de Steaua (încă nu se numea FCSB) se întâmpla în 2015, după un final cu multe emoții pentru sufletele dâmbovițene de pe Bahlui. Într-adevăr, Steaua mioritică nu reușea să înfrângă într-un Copou ce mirosea a Ghencea reduta ieșeană, în timp ce ASA Tg. Mureș, aflată la două puncte distanță, era învinsă de Oțelul Galați, echipă virtual retrogradată, care uitase cu ce se mănâncă o victorie.

Din campionatul imediat următor, se punea în mișcare noul sistem cu cele amintite, un sistem mult criticat de toată lumea, chiar și de Dan Petrescu, exponentul fenomenului CFR, care s-a înfruptat de cinci ori din crema prăjiturii cu înjumătățiri. Ne amintim că, în acel ultim an, fără astfel de subtilități, și lupta pentru neretrogradare s-a derulat până în ultima etapă, cu emoțiile inerente. În sezonul următor, câștigat de Astra Giurgiu, nu a mai fost așa, lucrurile fiind stabilite dinaintea ultimei etape, ceea ce a stârnit adrenalina contestatarilor. „Ia uitați-vă ce-ați făcut cu sistemul vostru, ce final am avut anul trecut, cu 18 echipe și ce bâhleală a ieșit anul acesta.” Ca să nu mai vorbim de aberații ieșite din guri aurite (de la „generație” cetire) care proclamau că „marile realizări ale fotbalului românesc s-au realizat în sistemul cu 18 echipe, fără adăugiri”. De parcă naționala de aur a României s-a făcut în înfruntările de acasă dinamo-steliste sau (mai știi?) Bistrița-Ceahlăul… Din fericire sau nu (depinde de unghiul de vizionare), de atunci până acum majoritatea campionatelor derulate astfel a avut mari doze de suspans până în ultimele etape ale sezonului play-off/out. Chiar dacă argumentul suprem pro, scos din pălăria lui Mitică Dragomir, era că în noul sistem vor avea „patru derbiuri Dinamo/Steaua, dom’le!”. OK, Mitică de la Ligă nu știa, sireacul, nu numai că acum derbiurile alea nu mai sunt derbiuri, și că întrebările actuale sunt „care Steaua (Dinamo)?” Dar, de asemenea fenomene balcanice (spunem asta fiindcă la bulgari balamucul e și mai și!) nu este vinovat sistemul, care după primii zece ani, a trecut examenul. Singurul lucru greu de acceptat, la care federalii de azi sau succesorii lor ar trebui să renunțe, este barajul ăla pentru Europa, între play-off și play-out care face ca locul X să poată fi mai tare decât locul IV. Motivația federală este creșterea competitivității play-out-ului, de parcă n-am ști că ce tichii de măgăritar înseamnă cupele europene pentru amărâtele noastre echipe din partea de jos. Numărul de cluburi fără licențe europene ține loc de orice demonstrație! Se poate spune că de-abia după aproape zece ani, FCSB a biruit sistemul, dar ne menținem părerea că această victorie a trupei becaliene nu este chiar cel mai bun lucru care se poate întâmpla fotbalului românesc, deoarece cauționează stilul de conducere a numitului latifundiar, stil nu numai anacronic, ci și primejdios.

Trecând peste pompoasa „superligă”, nu putem lăsa deoparte alte două fenomene interesante: accesul la barajele de promovare ale echipelor de pe locurile V și VI din Liga a II-a (iar licențele!) și câștigarea Cupei României de către o echipă din eșalonul secund, minune care se datorează noului format al Cupei, care nu a întărit echipele mici, ci au semănat lehamite în rândul celor mari, obsedate de programul încărcat. Culmea e că echipa Corvinul Hunedoara n-avea drept de promovare în acest sezon, lucru care a mai întărâtat niște pizmași contra FRF. Cumva nejustificat fiindcă: (primo) decizia de acceptare în Europa League aparține UEFA, după o procedură specifică; (secundo) nimeni nu a interzis echipei lui Florin Maxim câștigarea Cupei României și (terțio) cel mai probabil trupa furnaliștilor va avea drept de promovare pentru sezonul viitor. A mai fost o propunere venită de la Cluj ca oamenii de la Corvinul să renunțe de bună voie la participare, ca să intre o formație cu mai multe șanse. Pe vremuri se depuneau eforturi chiar de sus pentru ca să nu apară echipe de acest gen pe firmamentul european, dar acum? În primul rând, n-ar fi fair-play, iar apoi, pentru nivelul european al fotbalului românesc, șansele s-au cam nivelat. „Ce mi-e 0-4, ce mi-e 0-7?”

În rest, zbuciumatul sezon fotbalistic intern s-a încheiat. Dar înaintea celui care va întregi deceniul, Euro 2024 bate la ușă. Cu alt șirag de probleme!

