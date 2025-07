Un dentist din Iași a scăpat în gura unui copil de 5 ani un dispozitiv metalic, iar acesta a înghițit-o. „Ce vă agitați, n-a murit!”. „Plângea mai tare pentru că țipa mama”

Contactați de reporterii „Ziarului de Iași” oficialii clinicii nu neagă incidentul, dar susțin că obiectul nu era freză, ci un alt dispozitiv medical și mai mult au recomandat un consult medical, mai exact o radiografie. Între timp, părinții au angajat un avocat și intenționează să acționeze clinica în instanță, solicitând despăgubiri în valoare de 15.000 de euro.

Stomatologul a început brusc să-l lovească pe copil pe spate

Ecaterina, mama băiețelului de cinci ani și jumătate, povestește că pe 2 iunie s-a prezentat împreună cu fiul său la clinica stomatologică pentru a trata o carie. Era prima experiență la dentist a copilului. Potrivit mamei, băiatul a fost cooperant și a stat liniștit pe scaun pe tot parcursul procedurii. Ecaterina susține că nu a observat momentul în care medicului i-ar fi scăpat freza, însă spune că, la un moment dat, stomatologul care l-a tratat pe copil, dr. Watar Amr, a început brusc să-l lovească pe spate.

„Am stat tot timpul lângă copil, dar nu am reușit să văd momentul exact în care i-a fost scăpată freza. Nu am văzut acel moment, însă am observat cum au început brusc să îl lovească peste spate, să-l pălmuiască, iar atunci m-am panicat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am strigat la ei și le-am spus să cheme ambulanța. Mi-au răspuns: «Nu, doamnă, liniștiți-vă, a înghițit doar o hârtiuță». Dar, dacă era vorba doar de o hârtiuță, de ce i-au băgat degetele pe gât și de ce îl pălmuiau? Copilul meu a avut câteva minute în care nu a scos niciun sunet. Sincer, în acel moment am crezut că nu mai respiră. Niciunul dintre cei de acolo nu părea să știe să acorde primul ajutor. Mi-au speriat copilul, pur și simplu”, a declarat Ecaterina, mama băiatului.

Dr. Ioan Ghedea, proprietarul Iași Dental Clinic, afirmă că mama și copilul au ajuns la clinică în urma unei recomandări din partea unor cunoștințe.

„La finalizarea plombei, s-a utilizat o mandrină, nu o freză. Asistenta a început imediat să verifice dacă aceasta nu a fost aspirată în căile respiratorii, însă nu a găsit nimic suspect. Ulterior, am intervenit eu. Am luat copilul de mână, toți cei din jur erau panicați. Copilul era stabil, însă plângea mai tare pentru că țipa mama. M-am asigurat că nu are nimic în căile respiratorii și că respiră normal. Am discutat cu tatăl și i-am explicat că copilul este stabil și că mama trebuie liniștită”, a explicat dr. Ghedea.

Medicul susține că le-a explicat părinților că astfel de evenimente se mai pot întâmpla, inclusiv situații în care pacienții înghit coroane dentare sau chiar dinți de implant. A subliniat că aceste obiecte sunt considerabil mai mari decât mandrina înghițită de copil.

„Am luat mandrina în mână și i-am spus să îi facă o poză. I-am recomandat să meargă la spital pentru a face o radiografie abdominală, ca să ne asigurăm dacă a fost înghițită sau, eventual, aspirată de sistemul de aspirare. Menționez că aspiratorul nostru dentar are o canulă, iar gura de intrare are dimensiunea aproximativă a unui bănuț. Așadar, nu eram 100% sigur dacă mandrina a fost trasă de aspirator sau înghițită de pacient. Totuși, pentru liniștea mea personală, le-am recomandat să facă radiografia”, a precizat medicul.

Dispozitivul ajunsese deja în intestin

Ecaterina afirmă că reprezentanții clinicii le-au spus să meargă acasă liniștiți, explicând că băiatul ar fi înghițit doar vârful frezei, descris ca o simplă hârtiuță abrazivă, și că nu există niciun pericol, deoarece astfel de incidente se întâmplă și se rezolvă de la sine. Li s-a transmis că pacienții mai înghit și ace și că, în general, acestea sunt eliminate natural prin scaun. Potrivit mamei, clinica a refuzat să cheme ambulanța, iar ulterior, la Unitatea de Primiri Urgențe, cadrele medicale le-ar fi explicat că apelarea ambulanței ar fi dus automat la sesizarea poliției. Ecaterina spune că nu s-a grăbit să meargă la urgențe deoarece, potrivit ei, medicii de la Iași Dental Clinic au asigurat-o că nu există niciun pericol. Totuși, din precauție, ea și soțul ei au decis să ducă copilul la spital câteva ore mai târziu, pentru a se convinge că totul este în regulă.

„În momentul în care am ajuns la spital, i s-a făcut imediat o radiografie, iar medicii au descoperit freza. Ne-au oprit pe loc, pentru că exista riscul unei perforații intestinale, freza avea peste 2 cm. Până când a fost internat, anesteziat și pregătit pentru endoscopie, freza ajunsese deja în intestin. Am rămas internați timp de patru zile, timp în care am așteptat ca obiectul să fie eliminat natural, prin scaun. Fără mișcări bruște, na… era un risc. Nu aveam cum să controlăm poziția frezei odată ce a ajuns în intestin. Slavă Domnului, copilul este acum în afara oricărui pericol, dar a fost un risc major”, a precizat Ecaterina.

Plomba a căzut la două săptâmâni după intervenție

Mama copilului povestește că, după externare, a încercat să ia legătura cu medicii de la Iași Dental Clinic. Ea susține că, pe toată durata celor patru zile de spitalizare, nimeni din partea clinicii nu s-a interesat de starea băiatului sau nu a luat legătura cu familia pentru a oferi explicații.

„Medicul care i-a făcut lucrarea știa foarte bine ce avea pe masă și ce lipsea. Nu poți susține că e vorba de o simplă hârtie abrazivă când lipsește o freză metalică întreagă, de peste 2 cm – e imposibil să nu-ți dai seama. După externare, când m-am dus la clinică să discut cu ei, mi s-a spus: «Ce vă agitați, doamnă, că n-a murit copilul! De ce vă faceți griji? Totul e în regulă. N-am omorât pe nimeni și n-aveți de ce să veniți cu pretenții la mine». Asta mi-a spus domnul Ion Ghedea, medic stomatolog și proprietar al clinicii”, a declarat mama copilului.

Ecaterina afirmă că și-a angajat deja un avocat și intenționează să ceară despăgubiri în valoare de 15.000 de euro. Ea susține că a discutat acest lucru cu proprietarul clinicii, care însă nu este interesat și refuză să plătească suma, motivând că „nu a omorât pe nimeni”, după cum spune femeia. În final, mama ne-a transmis că serviciile stomatologice au costat 400 de lei, iar plomba s-a deteriorat la două săptămâni de la intervenție.

Dr. Ghedea spune că a ținut legătura prin cunoștința comună, și a fost informat în permanență despre starea copilului pe parcursul zilelor de internare. De asemenea, susține că, în data de 6 iunie, mama copilului s-a prezentat la clinică cu toate fotografiile și a început să-l amenințe.

„Ea a zis că dacă venea soțul ei, ne omora pe toți. I-am spus că mă acuză pe nedrept, pentru că eu m-am interesat de starea copilului, iar acest lucru este confirmat prin conversațiile pe care le-am purtat prin intermediul cumnatei sale. A început să mă amenințe că mă va da în judecată dacă nu rezolvăm amiabil, adică să îi transfer în cont 15.000 de euro. Ulterior, am fost contactat de avocatul ei, care mi-a spus că băiatul se bâlbâie și nu mai poate vorbi, insistând să facem tranzacția de 15.000 de euro. Nu a fost depusă nicio plângere la Colegiul Medicilor și nu s-a făcut nicio investigație pentru a stabili dacă problema este de partea noastră. Să dăm în judecată turbina care a căzut, pentru că acel material a fost cuplat la turbină. A fost cuplat când s-a activat cu pedala, prinderea are, vă dați seama, prin intermediul prin care se prinde, prin intermediul ăla se desprinde. A căzut exact pe acolo. Sunt niște chestii în mandrină, pe unde intră, pe acolo și iese. A ieșit. A căzut în gură”, a declarat dr. Ghedea.

