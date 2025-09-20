Un deputat a cerut explicații despre timpii de așteptare la UPU Iași, ce ajung și la 12 ore. Ministrul Sănătății: „Timpii se încadrează în standardele europene”

Deputatul Ștefan Tănasă, șef al USR Iași, a adresat o interpelare ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cerând explicații privind timpii de așteptare la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului „Sf. Spiridon” Iași, cea mai mare unitate de urgență din regiunea Moldovei. Ce a răspuns ministerul?

În răspunsul oficial, Ministerul Sănătății a transmis, prin DSP Iași și conducerea spitalului, că UPU-SMURD Iași este una dintre cele mai aglomerate unități de urgență din țară. În anul 2023, s-au înregistrat peste 94.000 de prezentări, în 2024 numărul a depășit 100.000, iar în primele șase luni din 2025 au fost deja peste 51.000 de pacienți.

„Timpii de așteptare sunt în limitele practicii europene în medicina de urgență; Ministerul Sănătății are în vedere o îmbunătățire continuă a tuturor parametrilor din activitatea medicală”, a precizat Ministerul Sănătății.

În primele șase luni din 2025, UPU a înregistra peste 51.000 de pacienți

Referitor la timpii de triaj, reprezentanții Spitalului „Sf. Spiridon” Iași au precizat că în prezent nu există un sistem informatic dedicat care să monitorizeze în timp real timpii de așteptare. Cu toate acestea, pe baza datelor colectate manual, în peste 90% dintre cazuri timpii prevăzuți de legislație pentru fiecare cod de urgență sunt respectați. Totuși, durata totală așteptată de pacienți până la internare sau externare rămâne o problemă. În funcție de complexitatea cazului și de numărul de investigații necesare, pacienții pot petrece în UPU între o oră și 12 ore.

„UPU-SMURD Iași este una dintre cele mai aglomerate unități de urgență din țară. În anul 2023, s-au înregistrat peste 94.000 de prezentări, în 2024 numărul a depășit 100.000, iar în primele șase luni din 2025 au fost deja peste 51.000 de pacienți”, au precizat reprezentanții spitalului.

Redirecționarea pacienților non-critici către centrele de permanență și cabinetele medicilor de familie

Ca soluții, spitalul și DSP Iași au propus suplimentarea schemei de personal medical și auxiliar, creșterea numărului de paturi ATI la nivel județean, alocarea de fonduri pentru aparatură modernă și dezvoltarea unor sisteme informatice performante care să permită monitorizarea și raportarea exactă a timpilor de așteptare. De asemenea, autoritățile consideră că este esențială continuarea campaniilor de informare a populației, astfel încât pacienții cu probleme minore să se adreseze centrelor de permanență și medicilor de familie, nu unităților de primiri urgențe.

Pentru a reduce presiunea asupra UPU, în martie 2025 a fost semnat un protocol interinstituțional între DSP, Casa de Asigurări, Serviciul de Ambulanță, Colegiul Medicilor și UPU „Sf. Spiridon”.

„Scopul acestui protocol este redirecționarea pacienților non-critici către centrele de permanență și cabinetele medicilor de familie, pentru ca unitatea de primiri urgențe să se concentreze pe cazurile grave. Măsura este menită să reducă timpul de așteptare și să asigure o intervenție mai rapidă pentru pacienții în stare critică”, se precizează în document.

În ceea ce privește reclamațiile pacienților, Ministerul a informat că, în perioada 2023-2025, au fost înregistrate mai multe sesizări legate de timpul de așteptare, condițiile igienico-sanitare și comunicarea cu personalul medical. Majoritatea nu s-au confirmat, însă pentru aspectele reale au fost dispuse măsuri de remediere, inclusiv igienizări suplimentare și reinstruirea personalului.

Publicitate și alte recomandări video