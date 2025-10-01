Un deputat ieșean pierde o funcție importantă în Parlament: „Eu am solicitat acest lucru”

Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru a fost înlocuit din comisia privind exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI. Deputatul a susținut că schimbarea a fost făcută la solicitarea sa.

Șeful organizației ieșene a social-democraților a declarat că a făcut o astfel de solicitare încă din luna iulie. El a fost înlocuit, începând din 30 septembrie, cu un deputat din Giurgiu, Marius Mina. În schimb, Bogdan Cojocaru ar urma să intre în Comisia pentru transporturi, acolo unde Mina ocupă funcția de vicepreședinte.

„Eu am solicitat această modificare, calitatea de membru nu-mi permitea să fac parte din alte conjuncturi, fie că vorbim de alte comisii sau alte poziții pe care le putem obține. Eu am să mă bat pentru proiectele Iașului”, a declarat liderul social-democrat.

El a adăugat că prin activitatea pe care o va avea la Comisia pentru transporturi va putea susține proiectele de infrastructură importante pentru Iași, inclusiv în ceea ce înseamnă construirea de autostrăzi.

Conform legii 30/1993, actualizată în 2018, membrii Comisiei pentru SRI nu pot face parte, în același timp, din alte comisii permanente. De asemenea, calitatea de membru este incompatibilă și cu alte funcții prevăzute de lege.

Bogdan Cojocaru a fost membru al Comisiei pentru controlul SRI în perioada februarie – septembrie 2025. Comisia comună permanentă a Camerei Deputaților și Senatului din care a făcut parte liderul PSD Iași a fost instituită pentru asigurarea unui control civil asupra activității SRI.

Coincidență sau nu, modificarea componenței Comisiei vine într-un context în care este așteptată o decizie a președintelui Nicușor Dan cu privire la nominalizarea noului șef SRI Iași. Din acest punct de vedere, Comisia are un rol important: audiază persoana propusă și prezintă un raport în fața celor două Camere ale Parlamentului.

