Un deputat ieșean vrea plafonarea prin lege a prețului la apă potabilă îmbuteliată. Amenzile ar ajunge la 25.000 de lei

Deputatul USR Ștefan Tanasă a depus un proiect legislativ în vederea stabilirii unui preț maxim pentru apă potabilă îmbuteliată comercializată în spații cu opțiuni limitate pentru consumatori.

Potrivit parlamentarului ieșean, în ultimii ani au existat multiple semnalări privind practici comerciale răspândite prin care prețul apei potabile îmbuteliate atinge niveluri excesive și nejustificate în anumite spații comerciale unde consumatorul se află într-o poziție vulnerabilă, având opțiuni limitate sau inexistente de a alege.

„Aceste spații, precum zonele de securitate ale aeroporturilor, gările, autogările și stațiile de servicii de pe autostrăzi, sunt caracterizate ca având o «clientelă captivă»”, a declarat deputatul USR.

Prețul este plafonat în unele țări europene

El adăugat că proiectul legislativ face referire la sticla îmbuteliată cu 500 ml de apă. „De la introducerea regulilor de securitate privind lichidele, aerosolii și gelurile, în vara anului 2006, pasagerii sunt obligați să predea sticlele cu apă la punctele de control de securitate din zona aeroportuară, fiind nevoiți apoi să achiziționeze apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât cele din comerțul obișnuit”, a mai spus parlamentarul.

Ștefan Tanasă a precizat că plafonarea prețului nu este o noutate la nivel european, fiind țări care au aprobat o astfel de inițiativă, oferind ca exemple state precum Grecia, Cipru sau Spania În aceste țări, operatorii economici din aeroporturi, gări, porturi și alte spații similare sunt obligați să comercializeze apa la un preț maxim reglementat (0,6 euro sau 1 euro). În același timp, Asociația europeană a operatorilor de aeroporturi a adoptat, în anul 2016, o recomandare care aerogările europene să perceapă un preț maxim de 1 euro pentru 500 ml de apă. „Din păcate, niciun aeroport din România nu respectă această recomandare”, a precizat deputatul.

„România se aliniază bunelor practici europene”

Astfel, adaugă Tanasă, prin aprobarea de către Parlament a proiectului legislativ, România se aliniază bunelor practici europene, iar mediul de afaceri nu ar fi afectat în mod disproporționat prin faptul că reglementarea vizează doar un singur produs de bază.

„Se interzice condiționarea achiziționării produsului de cumpărarea altor produse sau servicii. Se interzice operatorilor economici prevăzuți să ascundă sau să refuze în mod nejustificat vânzarea apei potabile îmbuteliate la preț reglementat”, se arată în inițiativa legislativă.

Proiectul prevede și sancțiuni cuprinse între 5.000 și 25.000 lei, iar responsabilă pentru aplicarea amenzilor este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Publicitate și alte recomandări video