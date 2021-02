Un deţinut ieșean a primit un "supliment" de doi ani de pe vremea când era şofer

În dimineaţa zilei de 8 noiembrie 2015, Scripcariu a fost depistat pe drumul european, pe raza comunei Leţcani, la volanul unui automobil Audi, fără a avea permis de conducere şi cu o alcoolemie de 1,3‰. Atenţia poliţiştilor fusese atrasă de faptul că autoturismul se deplasa pe o traiectorie sinuoasă, fiind vizibil că şoferul avea dificultăţi serioase în menţinerea direcţiei.

În faţa instanţei, Scripcariu şi-a recunoscut faptele, având astfel dreptul la o reducere cu o treime a pedepsei. Judecătorii au luat în calcul în favoarea sa şi faptul că nu avusese loc niciun accident rutier. Închis deja pentru trafic de persoane, Scripcariu a beneficiat şi de o caracterizare pozitivă din partea conducerii Penitenciarului ieşean, unde s-a implicat în activităţile educative şi a fost selectat pentru muncă remunerată. Totuşi, judecătorii au reţinut că Scripcariu are o înclinaţie spre comiterea unor fapte antisociale, care reprezintă norma în comportamentul său. În final, Scripcariu a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru conducere sub influenţa alcoolului şi la încă 1 an pentru conducere fără permis, pedepse ce s-au adăugat la cea iniţială, rezultând un total de 10 ani şi 4 luni.