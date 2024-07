Un eveniment impresionant: „Atipic Beauty”. 12 modele extraordinare au defilat alături de 12 personalități locale

Evenimentul se concentrează pe provocările întâmpinate de cei care, din diverse motive și dificultăți ale vieții, au ajuns să depindă de un fotoliu rulant. În același timp, ne învață importanța de a trăi prezentul cu respect și responsabilitate față de cei din jurul nostru. Cosmina Păsărin a fost gazda acestui eveniment, iar atmosfera a fost animată de momente muzicale susținute de Emanuel Cîrstea și Vision Art Academy.

Ținutele modelelor care au defilat pe scenă sunt semnate de designerii: Nichi by Cristina Nichita, CATERINE, Ie Breaza de Anda Mănescu, D@D Concept, Valentina CC și Şezătoare Iaşi.

Unul dintre cele mai așteptate momente ale evenimentului a fost prezentarea lui Andrei Măcinică, un tânăr de 25 de ani care, după un accident auto care l-a lăsat paralizat de la mijloc în jos, a decis să lupte și să-și reconstruiască viața pas cu pas. Pe scena Atipic Beauty, Andrei s-a ridicat de pe scaunul cu rotile și a pășit în fața tuturor participanților, impresionând profund întregul public. Mai multe detalii despre povestea lui Andrei găsiți aici.

Andrei a ales să privească acest accident nu ca pe un sfârșit, ci ca pe un început. Cu o voință de fier și cu susținerea necondiționată din partea echipei și a prietenilor, Andrei a început procesul lung de recuperare în decembrie anul trecut, la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia. În aprilie, cu sprijinul echipei medicale Arcadia, Andrei a participat la Semimaratonul de la Iași, demonstrând că, așa cum spune el însuși, „da, se poate”.

Alături de el s-a aflat Raluca Fiterman, director executiv al rețelei medicale Arcadia, lider în domeniul sănătății în regiunea de Nord-Est. Arcadia oferă servicii medicale integrate, bazate pe o structură complexă și într-o continuă dezvoltare. Pe lângă servicii medicale de excepție, rețeaua Arcadia înseamnă respect pentru oameni, comunitate, prezent și viitor.

„Pășind pe această scenă, am retrăit cu emoție profundă evenimentul de anul trecut, când am defilat alături de David, un tânăr extraordinar care, pentru prima dată, a reușit să meargă singur pe această scenă, cu ajutorul tehnologiei robotizate Arcadia. David a fost și rămâne un exemplu de curaj și putere pentru noi toți. Astăzi, sunt alături de Andrei, un alt tânăr remarcabil, curajos și cu un suflet mare, care are o poveste impresionantă. Povestea lui Andrei este despre: „da, se poate!”. În octombrie anul trecut, Andrei a suferit un grav accident de circulație în care a fost pasager într-o mașină care s-a răsturnat. Din acel moment, viața lui a fost, desigur, complet schimbată, iar Andrei a trebuit să-și reconfigureze complet traseul de viață. După câteva săptămâni de spitalizare într-un spital de stat, a primit un diagnostic „sentință”, acela de a nu mai putea merge niciodată, din păcate pentru el și pentru familia lui. Cu toate acestea, Andrei a continuat să creadă în speranță și în Dumnezeu, căutând soluții, și astfel ne-a găsit pe noi, a găsit Arcadia. Echipa noastră multidisciplinară a analizat dosarul său medical și i-a oferit, înainte de toate, speranța că «da, se poate». Astfel a început povestea lui Andrei în Arcadia”, a declarat Raluca Fiterman.

„Diagnosticul meu a indicat două traumatisme vertebro-medulare, iar aproape toți cei din spitalele anterioare mi-au spus că nu voi reuși să merg. După ce am ajuns la Arcadia, unde am întâlnit un personal extraordinar care mi-a transmis încă din prima zi energie pozitivă, am reușit să mă ridic în picioare singur chiar din a treia zi. Treptat, am început să fac primii pași”, a declarat Andrei Marinică.