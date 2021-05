Un film despre cântăreaţa şi actriţa Cher este în pregătire

Filmul, care nu a primit încă un titlu, va fi produs de Judy Craymer şi Gary Goetzman („Mamma Mia! 1 & 2”), iar Eric Roth („Forrest Gump”, „A Star Is Born”) va semna scenariul. Cher va fi producător al filmului împreună cu Judy Craymer şi Gary Goetzman, cu care a lucrat la „Mamma Mia! Here We Go Again” în 2018.

Roth şi Cher au mai lucrat împreună pentru filmul „Suspect” (1987). Scenaristul se află în prezent în producţie cu „Killers of the Flower Moon” al lui Martin Scorsese şi este co-autor al „Dune”, regizat de Denis Villeneuve, care urmează să fie lansat pe 1 octombrie.

Cher (Cherilyn Sarkisian LaPiere), născută pe 20 mai 1946, este cântăreaţă, actriţă, compozitoare şi producătoare americană de orgine armeană. După ce a devenit cunoscută în 1965 ca parte a duoului pop-rock Sonny & Cher, a reuşit să îşi construiască o carieră solo de succes.

Cu o activitate de şase decenii, Cher este una dintre cele mai apreciate cântăreţe din lume, iar albumele ei au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără „Gypsys, Tramps & Thieves", „Dark Lady", „If I Could Turn Back Time", „The Shoop Shoop Song" şi „Believe". Între altele, de-a lungul carierei a câştigat un trofeu Grammy din şapte nominalizări. În 2018, a fost premiată la gala Kennedy Center Honors pentru contribuţia adusă artei.

A fost premiată la Festivalul de Film de la Cannes pentru interpretarea din „Mask” (1985). A câştigat un premiu Oscar pentru rolul principal din „Moonstruck” (1987) şi a mai fost nominalizată pentru rolul secundar din „Silkwood” (1983). Din palmaresul ei fac parte un trofeu Emmy, trei Billboard Awards şi trei Globuri de Aur din şase nominalizări. A primit o stea pe Walk of Fame în 1998 împreună cu Sonny Bono.