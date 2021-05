Un fost fotbalist, despre mariajul ratat: „Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta"

„Femeile îmbătrânesc și ele. Te însori cu frumoasa și rămâi cu proasta, cum spune proverbul. O femeie te poate ridica foarte mult, poate investi banii pe care îi strângi. Am simțit nevoia unei astfel de femei în viața mea, dar din păcate nu am avut. Asta este, au fost experiențe. Copilul este cel mai afectat după un divorț. E foarte greu, mai ales la început. Cu timpul începi să te obișnuiești. Ea este departe, în Constanța. Copilul are anturajul lui acum, grădinița, o mulțime de prieteni. Încet, încet te obișnuiești", a declarat Tibi Bălan.

Aflați amănunte de pe gsp.ro.