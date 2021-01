Un fost membru al trupei Akcent, numit director global la un gigant financiar

”TransferGo, compania de transferuri internaţionale de bani, l-a numit pe Marius Nedelcu în funcţia de chief marketing officer, poziţie din care va fi responsabil cu activităţile globale de marketing ale companiei”, arată grupul.

Din noul său rol de Chief Marketing Officer, el va fi responsabil cu creşterea rezultatelor companiei prin achiziţia de noi pieţe, precum Rusia şi Nigeria, cât şi prin accelerarea pieţelor actuale - România, Turcia, Ucraina, Lituania, Polonia şi India.

”În 2020, an dificil şi plin de nesiguranţă pentru toată lumea, dar în mod special pentru cei care lucrează peste hotare, am încercat să fim cât mai aproape de românii plecaţi în străinătate şi să le oferim o alternativă sigură şi rapidă de a trimite de la distanţă banii puşi deoparte pentru cei de acasă. Aceasta se reflectă în creşterea numărului de transferuri şi a valorii acestora către România, dar şi în rata de adopţie a aplicaţiei mobile în rândul românilor. Suntem mândri de rezultatele obţinute şi privim cu ambiţie şi optimism spre 2021, un an al schimbării şi al reuşitei. În 2021 ne propunem creşterea numărului de clienţi din pieţele actuale, dar şi expansiunea continuă pe alte pieţe, iar, în noua mea calitate de chief marketing officer, sunt entuziasmat să pot transpune în realiate, alături de o echipă puternică, o strategie bine conturată care să ne permită să împărtăşim viziunea TransferGo la nivel global,” a afirmat Marius Nedelcu, noul chief marketing officer, TransferGo.

De-a lungul celor patru ani de activitate în cadrul TransferGo, Marius Nedelcu a deţinut funcţia de country manager pentru România, iar apoi a făcut tranziţia către rolul de head of growth la nivel global şi ulterior la acela de director of brand and market expansion.

El a fost totodată şi director în cadrul reţelei de fitness World Class România.

TransferGo a anunţat luni şi o creştere cu 50% a fluxului de bani transferaţi către şi din România în 2020, în comparaţie cu anul anterior. Mai mult, transferurile cu România reprezintă 25% din întregul flux de bani transferaţi prin intermediul platformei în 2020, la nivel global.

De asemenea, a crescut şi numărul total de tranzacţii efectuate de români din şi în străinătate, în 2020 TransferGo înregistrând cu 40% mai multe tranzacţii decât în 2019. Cele mai multe tranzacţii au fost efectuate prin intermediul aplicaţiei mobile, România fiind ţara cu cea mai mare rată de utilizare a acesteia, de 80%.

Ponderea tranzacţiilor efectuate de români din totalul tranzacţiilor clienţilor TransferGo din toată lumea, se menţine constantă, în jurul valorii de 20%.

Tot în 2020, creşterea numărului de tranzacţii şi a fluxului de bani circulat către şi din România a generat o dublare a veniturilor TransferGo din acest coridor.

În ceea ce priveşte numărul de clienţi, în 2020 compania a atins 2,5 milioane de utilizatori la nivel global. În privinţa utilizatorilor români activi, numărul acestora se păstrează la valori constante, românii numărându-se printre cei mai fideli utilizatori ai platformei TransferGo, astfel că aceştia au cea mai bună rată de retenţie înregistrată de companie.

”Valoarea medie a sumei transferate de un român din diaspora către ţară se păstrează şi ea constantă, în jurul sumei de 500 euro/lună, potrivit datelor TransferGo din ultimele şase luni ale anului 2020. Această valoare este una destul de ridicată, luând în considerare că un român care lucrează peste hotare, în state precum Marea Britanie sau Spania, realizează un venit mediu lunar estimat la 2000 euro. Practic suma trimisă în ţară de către acesta reprezintă un sfert din banii pe care îi câştigă într-o lună, celelalte trei sferturi acoperind de regulă costurile minime de trai, mai ridicate decât în România, precum chiria, utilităţile, alimentaţia şi bunurile de bază”, arată compania.

TransferGo este o companie de transfer internaţional de bani online, pentru persoanele care doresc să trimită bani familiilor lor, fără a plăti taxele mari percepute de bănci. Compania a fost înfiinţată în 2012 de patru fondatori de origine lituaniană, iar sediul central se află în Londra, Marea Britanie. În prezent, compania are birouri şi în Vilnius, Berlin, Istanbul şi Varşovia.

În prezent, TransferGo numără peste 2,5 milioane de clienţi din întreaga lume şi facilitează transferurile de bani online, în 40 de monede diferite şi are acoperire în 66 de ţări.

TransferGo este activ pe piaţa din România din iunie 2015, iar în 2019 a atins totalul de un milion de utilizatori pe plan local.