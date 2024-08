Un fost parlamentar de Iași, profesor universitar, în scandalul prădătorilor sexuali de la SNSPA

Cel puțin așa reise din relatările uneia dintre victime, dezvăluire ce a fost publicată de către jurnaliștii de la ,,Investigatoria”, care au pus accent pe abuzurile sociologului Marius Pieleanu. Cazul acestuia din urmă vine după ce la început de săptâmână au fost publicată o investigație jurnalistică, publicată de snoop.ro tot despre acest gen de fapte, dar care-l privesc pe profesorului Alfred Bulai.

,,Zeci de ani, la SNSPA, s-a vorbit despre comportamentul abuziv al lui Marius Pieleanu. De când ajungeai acolo, studentele din anii mai mari te avertizau să fii atentă. Să te acoperi până în gât, să adopți un stil mai masculin, să nu folosești machiaj, să nu ai o atitudine prea atrăgătoare, să nu te afirmi în fața lui Pieleanu”, au scris cei de ,,Investigatoria”.

O fostă studentă a lui Marius Pieleanu a declarat pentru aceiași publicație, că pe când era studentă în an terminal, pentru credite, a ales să urmeze un curs de al lui Marius Pieleanu. Atunci ar fi început totul.

Cazul de abuz povestit pe larg

,,Mă suna seara pe mobil. Numărul îl avea cel mai probabil de la secretariatul facultății, știu că aveam telefon mobil de foarte puțin timp la momentul acela. Și m-am trezit că mă sună să mă invite în oraș. L-am refuzat de vreo patru ori, cu diverse motive: că sunt cu prietenul meu, că nu se poate acum… Și de cele mai multe ori mi se părea că era beat. De fiecare dată salvam numărul, să știu să nu mai răspund, dar mă suna de pe alte numere mereu. La un moment dat mi-a zis: “Nu vrei să ieși cu mine? Păi cum e posibil așa ceva? Dar uite, măcar ai putea ca data viitoare când vii la curs, să vii cu fustă scurtă”. Și i-am zis că îmi pare rău, dar nu port fustă scurtă. Și mi-a zis: “Fă rost de una!””, a mai declarat fosta studentă.

Ulterior, întrucât nu s-a ,,conformat”, aceasta ar fi fost notată cu nota 2, fiind umilită public.

,,În timpul cursului care a urmat s-a uitat la mine și a zis: “N-ai venit cu fustă scurtă, cum ți-am spus!” Erau colegii acolo. Și i-am repetat că nu am fustă scurtă și el a replicat: “Păcat! Tre’ să-ți văd și eu picioarele alea cumva!””, mai apare în articol.

Pe această studentă, Pieleanu ar fi hărțuit-o ani la rând, chiar și după ce nu i-a mai fost profesor. Ulterior, după ce victima ar fi ajuns să aibă diverse funcții, întrucât nu mai suporta să audă în ce termeni discută Marius Pieleanu despre ea cu oameni din aria ei de interes profesional, ar fi apelat la profesoara Mihaela Miroiu, acuzată că ar fi știut de abuzurile din SNSPA.

“Simțeam că nu mai pot… Pe vremea aia, eram consilier local deja și eram înscrisă și la doctorat, tot cu Mihaela Miroiu, pentru că admirația față de ea a fost mereu mai sus decât actul acela de a nu-mi lua partea. Abia acum am avut un declic, că ea n-a fost deloc ok.

Și iar m-am dus la ea și i-am spus ce face Pieleanu. Și i-am spus că dacă nu-l oprește cumva, eu ies public și spun tot ce știu. Și l-a chemat în birou pe Adrian Miroiu (soțul Mihaelei Miroiu). Și i-a spus povestea și i-a zis: “Trebuie să vorbești cu Marius, că nu e ok ce face!”. Și el, care mă știa de atâția ani, că mi-a fost profesor mereu, a zis: “Ea e de încredere?” Și Mihela Miroiu i-a spus: “Da!”Și i-a spus funcțiile mele. Adică fără funcții nu eram de încredere? Aș fi fost cantitate neglijabilă? Le era oare teamă că, având funcțiile alea, pot să mișc ceva? Și a zis: “Bine, o să vorbesc cu el. Consideră rezolvat!”. Din acel moment, Pieleanu nu a mai zis de mine nimic niciodată. Nu s-a mai întâmplat nimic. Mult timp după mi-a fost foarte frică să intru în curtea facultății și în clădire. După trei ani de școală doctorală am vrut să renunț, că nu mai eram ok. Și acum, când apare Pieleanu la televizor, toată familia mea știe că trebuie să schimbe postul, pentru că îmi vine să vomit”, a mai explicat tânăra.

Profesorul de la Politehnica din Iași

O altă victima a lui Pieleanu, care în anul 2005 ar fi ajuns la sediul facultății SNSPA, la ceea ce el ar fi numit “petrecerea de început de an a profesorilor universitari”, care ar fi fost de fapt un ,,bârlog”, fiind prezent și un ,,parlamentar și profesor de la Universitatea Politehnică din Iași”, a povestit cum era la un pas să fie abuzată.

,,Camera era lungă și destul de îngustă, cu ferestre mari pe peretele opus ușii. În stânga mea, chiar la intrare, era un birou mic în spatele căruia era așezat un bărbat mai în vârstă – parlamentar și profesor universitar la Universitatea Politehnica din Iași, așa cum mi-a fost prezentat. Nu mai știu dacă nu cumva s-a specificat că are ceva funcție de conducere. Oricum nu i-am reținut nici măcar prenumele”, a dezvăluit aceasta. Lista parlamentarilor din Iași de la aceea vreme o găsiți aici.

