Un gând pentru Eugen Sârbu

Bineînțeles, Eugen Sârbu a moștenit talentul muzical, interesul pentru vioară de la tatăl său, Ion Sârbu, absolvent al Școlii Normale din Târgoviște. În astfel de instituții, instrumentul cel mai la îndemână pentru muzicalizarea viitorilor învățători a fost vioara. Dar Ion Sârbu a urmat Facultatea de litere și filozofie a Universității din București, cele două etape de învățare modelându-i personalitatea, contribuind peste ani la îndrumarea fiului spre instrumentul-regină.

Dorința tatălui de a-l vedea studiind în mod profesionist tehnica și arta cântului violonistic nu a fost doar speranța înfăptuirii visului său de altădată. Copilul Eugen avea auz absolut (calitate naturală importantă pentru un muzician), interes constant pentru vioară, astfel că la cinci ani a început să învețe cu tatăl său. A fost un progres rapid, înlesnit mai întâi la Brașov de profesorii Ilarion Albu, Victor Andreescu și Samuel Biemel, supravegheat la Liceul de muzică din Galați, actualul Liceu de arte „Dimitrie Cuclin”, de Strul Nachmanovici.

Pentru acești dascăli lucrul cu un copil atât de dotat a fost o datorie, o plăcere grație talentului, ușurinței tehnicii instrumentale înnăscute, mai ales că succesele s-au înșiruit repede: primul recital la vârsta de șase ani, participările la concursurile Școlilor și Institutelor de muzică în perioada 1958-1964, încununate cu premii, elogios comentate în presă. Având doar 10 ani, Eugen Sârbu a fost prima dată solist al unei orchestre filarmonice la Galați, în programul dirijat de Ury Schmidt. Spectaculoasele concursuri „Dialog la distanță”, organizate de Televiziunea Română, au constituit prilejuri de cunoaștere a unor elevi și studenți ce aveau să ajungă peste puțin timp la cotele afirmării în țară, în lume. Dacă este să mă refer doar la violoniști, îi numesc pe Mariana Sârbu (Iași), Gabriela Ijak (Cluj). În „dialogul” din 1965 Eugen Sârbu a interpretat Introducere și Rondo Capricioso de Camille Saint Saëns, iar în cel din 1967 prima parte a Concertului de Mendelssohn, reprezentând din nou regiunea Galați (conform organizării administrativ-teritoriale din epocă) împreună cu orchestra filarmonicii dirijată de Silviu Zavulovici. Analizând tehnica, valențele muzical-estetice ale studentei Gabriela Ijak și elevului Eugen Sârbu, juriul a acordat premiul I celui mai tânăr concurent. Atunci a început traiectoria națională a violonistului Sârbu, programat la 25 mai ca solist al orchestrei Radio dirijată de Emanuel Elenescu, apoi cu majoritatea ansamblurilor simfonice din țară.

Cronicarii îl numeau „elevul cu vioara”. La București i-au fost profesori, din 1965, mai întâi cu lecții particulare apoi la Conservator, Garabet Avakian și Ionel Geantă, dar nu l-a ocolit nici pe reputatul pedagog Ștefan Gheorghiu. Bineînțeles, primul interpret post-enescian al partiturii viorii din Sonata a III-a opus 25 „în caracter popular românesc” de George Enescu – Ștefan Gheorghiu – a contribuit la șlefuirea versiunii pentru care Eugen Sârbu a fost apreciat la Concursul internațional de la București (septembrie 1970) cu cele mai importante distincții. I-au mai acordat îndrumări Ion Voicu, Mihai Constantinescu, Ștefan Ruha.

Din lista impresionantă a competițiilor, prezențelor pe scene internaționale, colaborărilor cu dirijori importanți, înregistrărilor pe disc selectez numai debutul peste hotare în 1968, la Roubaix, în Franța (primul contract ca solist), premiile I la competițiile din Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Londra, Bruxelles, Helsinki, München (nu le-am menționat pe toate), startul colaborării cu agenția americană de impresariat artistic „Columbia” (1971), concertele cu orchestre renumite din America de Nord, Marea Britanie, Austria, Germania, Franța, Olanda, Italia, Noua Zeelandă, Japonia, Australia, prezența la istoricul festival „PROMS” de la Londra sub bagheta ilustră a lui Antal Dorati, discurile publicate de „Audivis” și „EMI”.

După stabilirea la Londra, informațiile despre cariera prodigioasă a lui Eugen Sârbu au fost cenzurate în România până la sfârșitul lui decembrie 1989. Au urmat revenirile concertistice în țară. Bineînțeles, am organizat înregistrarea pentru TVR Iași a programului cu orchestra filarmonicii „Moldova”, iar în studio am imprimat Sonata în do minor nr. 3 opus 45 de Edvard Grieg, partitura pentru pian fiind interpretată de Raluca Știrbăț. Cu acel prilej, Eugen Sârbu a împărtășit publicului opinii elogioase și a sfătuit-o pe eleva aflată în ultimul an de liceu să-și continue studiile la Viena. Îndemnul a avut urmările muzical-artistice performante pe care le știm.

Impresiile stabile în timp, audiția înregistrărilor stabilesc două coordonate ale cântului său tehnic-interpretativ. În funcție de stilul opus-ului cameral sau concertistic, sunetul avea – își păstrează datorită documentelor sonore rămase – vigoare temperamentală apropiată incandescenței, tumult interior ce luminá fiecare notă din pasajele în tempo alert, asigurând claritate, prestanță, eleganță melodică. Părțile lirice dezvăluie influența binefăcătoare a violoniștilor de mare clasă activi în anii ’40-’50-’60 ai secolului trecut, reprezentând școlile franceză și germană. Limpezimea, dulceața, comunicativitatea, rafinamentul expresiei din Concertul în re minor opus 47 de Jean Sibelius, spre exemplu, au conexiuni evidente cu violoniștii de dicționar Yehudy Menuhin, Henryk Szeryng, Isaac Stern, Cristian Ferras. Ascultându-l interpretând opus-ul compozitorului finlandez și alte capodopere nu rămâi cu imaginea paseistă, nostalgică, a soliștilor menționați, ci admiri o manieră de cânt instrumental lipsită de curenții răcoroși ai stilului marcat obiectiv, unele accente tari, virtuozitatea atletică ce caracterizează violonistica actuală. Permanențe în cântul solistului evocat aici au rămas căldura, seninătatea adresării către ascultător. Calități admirabile și la omul Eugen Sârbu.

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog și profesor

Publicitate și alte recomandări video