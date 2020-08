Un ghetar de pe Mont Blanc risca sa se prabuseasca din cauza temperaturilor ridicate

Un fragment dintr-un ghetar situat pe versantul estic al piscului Grandes Jorasses, in partea italiana a masivului Mont Blanc, risca sa se prabuseasca din cauza temperaturilor ridicate, determinand evacuarea a mai multor zeci de rezidenti si turisti din zona, au anuntat joi autoritatile locale.

Un volum de gheata estimat la 500.000 de metri cubi este pe punctul de a se desprinde din ghetarul Planpincieux, situat pe teritoriul comunei Courmayeur, se precizeaza intr-o ordonanta emisa de aceasta municipalitate din regiunea Valle d' Aosta, de la frontiera cu Franta.

Circulatia pe mai multe drumuri aflate la o altitudine mai joasa, care duc la Val Ferret, a fost sistata, potrivit acestei ordonante.

Autoritatile au ordonat evacuarea a circa 30 de case aflate in centrul ''zonei rosii'' situate in partea inferioara a Val Ferret, in care se afla aproape 70 de persoane (15 rezidenti si peste 50 de turisti).

