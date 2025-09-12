Un gigant din Spania înfige steagul la Iași – Investiție de 85 de milioane de euro

Grupul spaniol Ecoener, specializat în proiecte de energie regenerabilă, construiește primul său parc eolian din România în județul Iași, o investiție de 85 de milioane de euro, pentru care a obținut o subvenție de la stat, scrie profit.ro.

Parcul eolian va fi amplasat în localitatea ieșeană Miroslovești și va include 8 turbine de ultimă generație, cu o capacitate instalată de 54,4 MW și o producție anuală totală estimată la 166 GWh. Este primul proiect al Ecoener din Uniunea Europeană, în afara Spaniei.

Potrivit companiei, construcția va demara în curând, parcul fiind așteptat să intre în funcțiune în 2027. Investiția totală este estimată la aproximativ 85 milioane de euro. Ecoener a câștigat un contract pentru diferență (CfD) pe 15 ani pentru proiect (asigurând 5% din energia eoliană generată) la a doua licitație organizată de Ministerul Energiei pentru selectarea investițiilor în regenerabile care vor beneficia de subvenții. Citește articolul complet pe profit.ro.

Publicitate și alte recomandări video