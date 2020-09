Un Grand Slam pentru mămici

Trei mămici s-au calificat în sferturile de finală ale US Open: Serena Williams, Viktoria Azarenka şi – surpriză mare-jucătoarea bulgară de 32 de ani, Ţvetana Pironkova. Vecina noastră de peste Dunăre continuă cursa fantastică de la US Open: după o pauză de aproape trei ani şi după ce a devenit şi mamă, bulgăroaica s-a calificat în sferturile de la New York, cea mai bună performanţă a carierei,. În această fază a competiţiei, ea va da peste o altă mămică: Serena Williams. „Odată ce devii mamă nu îţi pierzi prin magie abilitatea de a juca tenis. Ca să fiu sinceră, nici nu ştiam dacă mă voi mai întoarce vreodată pe teren. A început însă să îmi lipsească circuitul, competiţia. Nu am vrut să ratez ocazia de a mă folosi de clasamentul protejat, aşa că am decis să revin. Este foarte frumos să văd atâtea mame în circuit în fiecare an” , a spus Ţvetana, care a trecut, rând pe rând de rusoaica Lidia Samsonova (6-2, 6-3), spaniola Garbine Muguruza (7-5, 6-3), croata Donna Vekic (6-4, 6-1) şi franţuzoaica Alizé Cornet (6-4, 6-7, 6-3), singura care i-a „furat” un set. Serena Williams (8 WTA), a treia favorită a avut mult de muncit în faţa grecoaicei Maria Sakkari (22 WTA), pe care a învins-o cu 6-3, 6-8, 6-3 în două ore şi jumătate. Obosită în setul decisiv, Serena s-a salvat prin experienţa superioară, dar mai ales prin serviciile sale devastatoare. O mare surpriză, a fost eliminarea americancei Sofia Kenin (5 WTA), care a fost eliminată de belgianca Elise Mertens în optimi la US Open, scor 3-6, 3-6. În sferturi, Mertens, (18 WTA va evolua cu Viktoria Azarenka (26 WTA) – a treia mămică- aceasta trecând în optimi de Karolina Muchova, scor 5-7, 6-1, 6-4. Reamintim celelalte două sferturi ale turneului feminin: Jennifer Brady-Iulia Putinţeva (scor, 6-3, 6-2) şi Naomi Osaka – Shelby Rogers

Pe tabloul masculin, rusul Andrei Rublev mondial, l-a învins pe italianul Matteo Berrettini, scor 4-6, 6-3, 6-3, 6-3, şi va evolua în sferturi împotriva compatriotului său Daniil Medvedev (care a trecut de americanul Frances Tiafoe, scor 6-4, 6-1, 6-0. Pe tablou, mai sunt programate sferturile Denis Shapovalov – Pablo Carreno, Borna Coric – Alexander Zverev şi Dominic Thiem – Alex De Minaur.

La dublu, Horia Tecău şi olandezul Jean-Julien Rojer s-au calificat în semifinale, după ce au învins în sferturi perechea Rohan Bopanna/Denis Shapovalov (India/Canada), scor 7-5, 7-5, după o oră şi 26 de minute de joc. Ei au jucat azi noapte semifinala cu perechea Mate Pavic/Bruno Soares (Croaţia/Brazilia), Cealaltă semifinală este Rajeev Ram / Joe Salisbury (SUA /Marea Britanie) – Wesley Koolhof /Nikola Mektic (Olanda/Serbia).