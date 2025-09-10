Un ieșean a dat foc casei socrilor fiindcă iubita cu care avea doi copii i-a dat papucii. Apoi a povestit toată tărășenia unui șofer

Nervos pentru că iubita cu care avea doi copii i-a dat papucii, un tânăr a incendiat casa părinților acesteia. Apoi s-a urcat într-un autobuz și s-a lăudat șoferului cu ce făcuse.

Doar după ce i-a oferit detalii șoferului, l-a convins că nu era vorba de vreo glumă. Intervenția pompierilor a provocat mai multe pagube decât incendiul propriu-zis, iar tânărul a scăpat cu o pedeapsă cu suspendare.

A incendiat un sac cu haine

Când l-a cunoscut pe Francisc Tomescu, I.G. locuia împreună cu părinții și cele trei surori într-o casă cu cinci camere din Horpaz. Pe parcursul a cinci ani cât a durat relația, cei doi tineri au avut doi copii. În mai anul trecut, familia G. s-a mutat cu chirie în Iași. Nu-și mai plătiseră facturile la electricitate la casa din Horpaz, iar imobilul fusese debranșat de la alimentare. La începutul lunii martie a acestui an, între I.G. și Tomescu au izbucnit certuri care au făcut-o în cele din urmă pe fată să rupă relația. Nemulțumit de această decizie, tânărul a amenințat că va da foc casei din Horpaz. Nimeni nu a crezut însă că vorbește serios, așa că nu a fost făcută nicio plângere.

În seara zilei de 8 martie, în jurul orei 22.00, Tomescu i-a făcut o vizită fostei sale iubite. Era băut și cerea să-și vadă copiii, în vârsă în acel moment de 2 ani, respectiv 5 luni. Fata l-a primit dar, întrucât era târziu, i-a cerut în scurt timp să plece, cerându-i să revină în cursul dimineții sau după-amiaza, mai ales că cei doi copii dormeau. Tânărul a făcut scandal, dar până la urmă a plecat. A mers direct la casa din Horpaz. A spart un geam, a intrat, după care a urcat în podul casei. Aici, a găsit un sac cu haine, l-a aprins cu o brichetă și a ieșit pe unde intrase. A alergat până în stația de autobuz din zona blocurilor. Acolo se mai afla un autobuz, care terminase ultima cursă. Șoferul l-a invitat să urce, spunându-i că îl va lăsa unde dorește, în drum spre garaj.

O bagatelă de 20.000 de euro

În cursul discuției, Tomescu i-a spus șoferului că dăduse foc unei case. Inițial, acesta nu l-a crezut. Tomescu a insistat, spunându-și numele și povestind că a incendiat locuința socrilor săi deoarece s-a certat cu aceștia și l-au alungat din locuință, soția l-a înșelat, iar casa ar fi fost ridicată din banii săi. Șoferul a sunat la 112, pentru a întreba dacă există vreun incendiu pe raza satului Horpaz. I s-a confirmat. Focul fusese raportat, iar pompierii se aflau deja la fața locului. Lămurit, șoferul a solicitat prezența unui echipaj de poliție. După aproximativ 25 de minute, Tomescu a fost reținut. Expertiza psihiatrică ce i-a fost făcută a confirmat că avusese discernământ în momentul faptelor, așa că tânărul a fost trimis în judecată pentru distrugere.

Focul afectase acoperișul pe o suprafață de aproximativ 100 mp, învelitoarea de tablă fiind deteriorată. Zugrăveala și bunurile din cele cinci camere fuseseră și ele afectate. Împreună cu daunele provocate de apa folosită la stingerea incendiului, pagubele s-au ridicat la aproximativ 20.000 de euro.

Bricheta roz a fost confiscată

Dosarul lui Tomescu a fost analizat în primă instanță de magistrații Judecătoriei. Aceștia au apreciat că tânărul de 21 de ani nu reprezenta totuși un pericol grav pentru societate. Nu se afla la primul contact cu legea, mai fiind condamnat o dată, ca minor, pentru lovire sau alte violențe. Totuși, modul simplist în care acționase, recunoașterea faptei și colaborarea cu anchetatorii diminuau din gravitatea acțiunii sale. Judecătorii au decis condamnarea lui la 2 ani și 4 luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere la fel de lung. El a fost obligat și la plata sumei de 20.000 de lei către familia G., ca daune morale. Bricheta roz folosită pentru provocarea incendiului a fost confiscată. Sentința Judecătoriei nu este definitivă, ea putând fi contestată în apel.

