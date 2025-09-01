Un ieșean a fost obligat să-și sape o toaletă în fundul curții din cauza ApaVital. Ce a decis instanța

Un ieșean se zbate de trei ani să demonstreze că nu a greșit cu nimic, după ce ApaVital i-a blocat canalizarea, obligându-l să-și sape o toaletă în fundul curții. ApaVital îl acuză că ar fi folosit abuziv canalizarea, fără a plăti. Magistrații Judecătoriei au constatat însă că furnizorul de servicii de apă-canal nu și-a dovedit în niciun fel pretențiile. În primă instanță, ApaVital a fost obligată să-l lase pe om în pace și să-i plătească și daune morale.

Nicio piedică pentru realizarea branșamentului

Gheorghe T. și-a construit în urmă cu 11 ani o casă în Valea Lupului. La acea dată, nu exista încă o rețea publică de apă-canal, așa că ieșeanul s-a bazat pe fântână și pompă pentru instalația de alimentare a casei. Atunci când s-a auzit de extinderea rețelei ApaVital, Gheorghe T. a construit căminele de racord și a făcut cerere pentru un contract de furnizare a serviciilor de apă-canal. La acea dată, existența alimentării din fântână nu a reprezentat o piedică pentru realizarea branșamentului și încheierea contractului. După cum spune ieșeanul, din momentul în care a avut apă din rețeaua publică, nu a mai folosit-o pe cea din fântână decât pentru udarea grădinii. Oricum, aceasta era prea dură și i-ar fi afectat în timp instalația interioară, mașina de spălat vase și cea de spălat rufe.

Timp de 5 ani și jumătate, totul a fost în regulă, iar Gheorghe T. nu a avut a se plânge de serviciile furnizate de ApaVital. Nici compania nu avea de ce să fie nemulțumită de un client care consuma între 13 și 30 de metri cubi de apă lunar. Lucrurile s-au schimbat însă brusc în dimineața zilei de 25 februarie 2022, când o echipă de muncitori ai ApaVital a început să înfunde cu beton conducta de canalizare a casei. Gheorghe T. a auzit zgomot în stradă și a ieșit să vadă ce se întâmplă. I s-a spus că serviciul de canalizare va fi întrerupt pentru neplata serviciilor de canalizare. A prezentat facturi care arătau că totul este în regulă și a protestat față de lipsa oricărei somații prealabile, dar degeaba. Șeful echipei i-a arătat la rându-i o înștiințare cu o semnătură pe care Gheorghe T. nu a recunoscut-o ca aparținându-i și i-a spus că are dispoziție să blocheze conducta. Asta s-a și întâmplat în cele din urmă. Cum conducta de canalizare era înfundată cu beton, pe Gheorghe T. nu-l mai încălzea cu nimic faptul că alimentarea cu apă nu fusese și ea întreruptă. Oricum nu mai putea folosi rețeaua. El a fost nevoit și să-și sape, în aceeași zi, o toaletă improvizată în curte.

ApaVital nu a dat nicio explicație

După telefoane și certuri, Gheorghe T. a reușit să afle care era în fond problema. În toamna lui 2021, când o echipă a ApaVital citise apometrul, i se transmisese verbal că ar trebui puse niște dopuri pe conductele care legau fântâna de casă. Omul s-a declarat de acord ca ApaVital să facă toate lucrările pe care le considera necesare, respectiv blocarea conductelor sau sigilarea robineților care permiteau alimentarea casei cu apă din fântână. Până la urmă însă, a fost acuzat că ar fi folosit apă din fântână în casă, deversând-o apoi în rețeaua de canalizare. ApaVital presupunea astfel că, pe lângă apa înregistrată de apometru, care ajungea în canalizare și era plătită, Gheorghe T. mai folosise în casă și apă din fântână, pentru care nu plătise canalizarea. Mai puțin clar era cum ajunsese ApaVital la această concluzie.

Aflat în imposibilitatea de a-și mai folosi rețeaua de apă-canal, Gheorghe T. s-a adresat instanței. Întâi, pe calea unei ordonanțe președințiale, cerând obligarea ApaVital să deblocheze provizoriu canalizarea, până se lămurește chestiunea de fond. Nu a mai fost cazul, angajații companiei scoțând dopul de beton. Acțiunea a fost respinsă ca rămasă fără obiect, dar ApaVital a fost obligată la plata a 1.570 lei, cheltuieli judiciare, respectiv onorariul avocatului angajat de Gheorghe T.

Două semnături total diferite

În paralel, o a doua acțiune a fost deschisă de ieșean la începutul lui martie 2022, prin care cerea deblocarea conductei, respectiv recunoașterea faptului că betonarea acesteia fusese abuzivă. Gheorghe T. a arătat că fântâna și instalația aferentă acesteia fuseseră realizate înainte de încheierea contractului cu ApaVital, iar la data respectivă compania nu avusese nicio problemă cu existența lor. Dacă ar fi avut vreuna, ar fi trebuit fie să respingă cererea de branșare, fie să facă modificările necesare pentru ca în casă să nu poată fi trasă apă din fântână. Era inadmisibil ca după atâția ani, ApaVital să se trezească deodată că instalația preexistentă de alimentare cu apă ar fi în neregulă. Afirmația că ar fi folosit în casă apă din fântână fără a plăti canalizarea era o simplă speculație, fără nicio probă. La 72 de ani, hipertensiv, Gheorghe T. numai grija unui conflict cu ApaVital nu voia să o aibă.

ApaVital susținea că i-a trimis o înștiințare, care ar și fi fost semnată, dar bărbatul a demontat ușor cele afirmate de oficialii companiei. Nu semnase așa ceva, iar diferența dintre semnături era vizibilă cu ușurință. El a contestat și valoarea debitului pe care ApaVital i-l calculase. Consumul fraudulos invocat de ApaVital se ridica la o valoare de 5.696,6 lei, sumă care echivala cu pensia sa pe trei luni. Nu era clar cum ajunsese ApaVital la această sumă.

De partea cealaltă, ApaVital a emis propriile pretenții. Compania a cerut să i se recunoască dreptul de a sista serviciul de canalizare până ce Gheorghe T. va monta un contor pe instalația de alimentare din fântână sau va desființa orice legătură dintre această instalație și cea din casă. Pe lângă cei 5.696,6 lei, ApaVital pretindea și suma de 1.570 de lei, reprezentând în opinia reprezentanților companiei o îmbogățire fără justă cauză. Era practic vorba de cheltuielile de judecată la plata cărora ApaVital fusese obligată în primul proces, cel vizând ordonanța președințială.

Argumentația ApaVital nu stătea pur și simplu în picioare

Conform reprezentanților ApaVital, angajații săi constataseră pe 22 septembrie 2021 existența sursei proprii de alimentare cu apă, interconectată cu instalația interioară din casa lui Gheorghe T. În octombrie, lui Gheorghe T. îi fusese trimisă o notificare prin scrisoare recomandată, dar aceasta fusese restituită cu mențiunea „nimeni să semneze”. În noiembrie 2021 și ianuarie 2022, angajați ai ApaVital merseseră la fața locului și îi spuseseră prima oară lui Gheorghe T., iar a doua oară fiicei acestuia că trebuie să-și reglementeze situația instalației proprii, ca aceasta să fie corelată cu obligațiile contractuale. Ulterior, pe 25 februarie, se procedase la blocarea conductei. Reprezentanții ApaVital au subliniat faptul că Gheorghe T. completase cererea de încheiere a contractului din 2016 fără a bifa sau identifica în vreun fel existența sursei proprii de alimentare cu apă. Comportamentul lui Gheorghe T. și insistența acestuia de a i se furniza serviciile de canalizare erau considerate de ApaVital ca o dovadă de rea-credință și un abuz de drept, în condițiile în care se afla în culpă. Acțiunea în instanță a ieșeanului era atât netemeinică și nelegală, cât și lipsită de obiect, câtă vreme de pe 2 martie 2022 furnizarea serviciului de canalizare fusese reluată.

Magistrații Judecătoriei au respins acuzațiile ApaVital că în cauză era vorba de un branșament fraudulos, în sensul că deși Gheorghe T. și-ar alimenta casa cu apă din fântână, el ar deversa nelegal apa în sistemul de canalizare. Pentru a fi fraudulos, branșamentul trebuia să fi fost executat fără știrea ApaVital și folosit la fel de clandestin. Or, alimentarea casei cu apă din fântână fusese realizată perfect legal, de către o firmă autorizată. Când întocmise proiectul de branșare a casei la rețeaua publică, ApaVital luase la cunoștință de alimentarea deja existentă și apreciase că aceasta respecta parametrii legali, câtă vreme a fost de acord cu branșarea.

Ce obligații are compania

ApaVital nici nu dovedise existența vreunei deversări clandestine de ape uzate, aceasta fiind o simplă presupunere bazată pe faptul că alimentarea casei cu apă din fântână era posibilă. Faptul că un lucru este posibil nu înseamnă că el se și întâmplă. Gheorghe T. consuma cantități mari de apă furnizată de ApaVital. Își asuma și plătea un consum ridicat. Dacă ar fi folosit apă din fântână, consumul ar fi fost mai redus. Gheorghe T. se arătase dispus să permită ApaVital sigilarea robineților, dar compania nu făcuse nimic în acest sens, pentru a-și apăra interesele.

Cum ApaVital nu dovedise în niciun fel existența vreunui prejudiciu concret, cererea ca Gheorghe T. să plătească retroactiv 5.696,6 lei în plus pentru canalizare a fost respinsă. La fel, a fost respinsă și cererea ca ieșeanul să plătească 1.570 de lei. Acestea erau cheltuieli de judecată impuse ApaVital în primul dosar și nu exista niciun motiv de a le considera un îmbogățire nejustificată a ieșeanului. Dimpotrivă, judecătorii au obligat ApaVital la plata a 6.000 de lei ca daune morale către Gheorghe T.

„Deşi perioada în care pârâta l-a lipsit pe reclamant în mod nejustificat de serviciile la care aceasta s-a obligat şi l-a pus pe reclamant într-o poziţie de inferioritate, aducând atingere dreptului la respectarea vieţii private şi de familie, inclusiv a condiţiilor esenţiale de locuire a fost una de scurtă durată, între 25.02.2022 şi 02.03.2022, buşonarea conductei de canalizare, fără un temei legal proporţional şi fără respectarea unor proceduri adecvate, a afectat igiena, sănătatea şi condiţiile minime de trai şi a creat reclamantului un disconfort grav, umilitor şi degradant”, au justificat magistrații.

ApaVital a fost obligată și la plata a 1.985 lei, cheltuieli de judecată. Compania va trebui și să sigileze robineții care permit alimentarea cu apă din fântână a casei lui Gheorghe T., pentru a se elimina astfel orice viitoare suspiciune. Sentința Judecătoriei a fost contestată de ApaVital, dosarul intrând pe rolul Tribunalului. Această instanță nu a stabilit încă primul termen de judecată a apelului.

