Un ieșean a urcat pe podium la Mind Sports Olympiad 2025. La ce joc inedit a devenit vicecampion

Londra găzduiește în această perioadă, de pe 17 până pe 25 august, Mind Sports Olympiad 2025, un eveniment internațional cu numeroase probe în domeniul jocurilor de strategie și abilităților mentale. Este vorba atât de jocuri clasice, ca șah, scrabble, backgammon și go, cât și de jocuri moderne, precum Catan, 7 Wonders, Dominion și Carcassonne.

La competiția din Londra, oraș unde a fost organizată în 1997 prima ediție a Mind Sports Olympiad, turneu organizat anual, un ieșean, Marian Constantin Curcan, a reușit să urce pe treapta a doua a podiumului de premiere la proba Carcassone.

Carcassonne este atât un oraș francez, dar și un joc de societate de strategie, în care jucătorii își construiesc pas cu pas un peisaj medieval folosind plăcuțe (tile-uri) și își plasează „supușii” (meeple-uri) pentru a controla orașe, drumuri și câmpuri. Câștigarea unui joc depinde de planificare, adaptare și decizii tactice, nu doar de noroc.

Până acum, la Mind Sports Olympiad 2025 un alt român a reușit să obțină medalii, Cristian Ghena Frisk cucerind un aur la backgammon și un argint la hypergammon.

