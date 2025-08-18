Un ieșean care a sunat-o pe mama copiilor lui de 40 de ori a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare

Un ieșean se va întoarce la închisoare, la scurt timp după ce a părăsit-o. Părăsit de mama copiilor săi din cauza comportamentului violent, el a continuat să o hărțuiască pe femeie, atacând-o chiar în public. Fiind recidivist, judecătorii au dispus direct o pedeapsă cu executarea în regim de detenție.

A sunat-o de 40 de ori și i-a trimis 9 mesaje pe WhatsApp

Laura C. a trăit cu Gheorghiță Livadaru timp de 9 ani, interval în care din relație au rezultat trei copii. În 2019, bărbatul a fost condamnat și încarcerat, mai întâi la Iași, apoi la Botoșani. În iulie 2022, el a fost liberat și s-a întors acasă. O vreme, cei doi și-au reînnodat relația, dar liniștea nu a durat mult. Sătulă de scandaluri, femeia s-a mutat la o rudă. Livadaru a găsit-o, reîncepând să se manifesteze violent. În noiembrie 2022, Laura C. s-a adresat Poliției, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de cinci zile. La sfârșitul acestora, Judecătoria a emis la rându-i un ordin de protecție valabil patru luni. Lui Livadaru i s-a interzis să se mai apropie de Laura C. la mai puțin de 100 de metri, ca și să ia legătura cu aceasta.

Cu toate acestea, pe 7 ianuarie 2023, bărbatul a sunat-o, femeia refuzând să răspundă. A doua zi, Livadaru a sunat-o de 40 de ori, trimițându-i și 9 mesaje pe WhatsApp. Scrise într-o română foarte aproximativă, acestea îi cereau în esență Laurei C., pe un ton imperativ, să ia legătura cu el. „Fa dar nu mai deblocat de nm si pe feisbuc nu te gasesc”, „Sa vb si dupa nu te mai sin (probabil «sun», n.r.)”, „Si ras[punde] 2 minute si nu te mai sun dupa”, i-a scris Livadaru femeii.

Livadaru a reușit să o găsească pe Laura C. o lună mai târziu, în dimineața zilei de 13 februarie, pe când aceasta se plimba cu fetița de un an în brațe pe șoseaua Sărărie. Bărbatul i-a cerut Laurei C. bani, fiind refuzat. Enervat, el a pălmuit-o, apoi a scos o lamă cu care i-a tăiat geaca în partea din față. Lama a trecut prin material, fiind suficient de lungă și profundă astfel încât să ajungă la corpul femeii. Numai întâmplarea a făcut ca nici ea, nici fetița să nu fie rănite. În final, Livadaru a lovit-o pe femeie cu piciorul și a fugit.

A fost judecat ca recidivist

La sfârșitul lunii martie 2023, Livadaru a fost trimis în judecată pentru nerespectarea ordinelor de protecție. Bărbatul nu se afla la prima abatere, suferind numeroase condamnări, începând din 2005. La data comiterii faptelor, nu se împlinise încă termenul de reabilitare după ultima condamnare, pentru două fapte de ultraj. Ca urmare, el a fost judecat ca recidivist. Faptul că și-a recunoscut vina a făcut să primească o pedeapsă mai ușoară, dar nu l-a scăpat de închisoare.

Magistrații Judecătoriei au subliniat de altfel că inculpatul reprezenta un pericol public prea mare pentru a fi lăsat liber. „Inculpatul nu are pârghiile necesare pentru a se conforma de bunăvoie obligaţiilor ce îi revin, în calitatea sa de persoană vizată de dispoziţiile unui ordin de protecţie, care a avut anterior numeroase contacte cu legea penală, motiv pentru care acesta prezintă un risc mare de a-i reitera conduita infracţională în ipoteza în care se va dispune o pedeapsă neprivativă de libertate faţă de acesta”, au subliniat magistrații. Aceștia au dispus condamnarea lui Livadaru la 3 ani de închisoare, cu executarea în regim de detenție.

Sentința a fost contestată de Livadaru în fața Curții de Apel. Magistrații acestei instanțe nu au găsit însă niciun motiv de a schimba cu ceva decizia Judecătoriei și au decis menținerea ei. Hotărârea Curții de Apel este definitivă.

Publicitate și alte recomandări video