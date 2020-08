Un ieşean care a vrut să treacă de la E.ON la Enel Energie a căzut din lac în puţ

Un ieşean a căzut din lac în puţ. După ce la sfârşitul anului trecut şi-a cumpărat două locuinţe într-un bloc nou, Laurenţiu Slătineanu se chinuie de 8 luni de zile să schimbe furnizorul de gaze şi electricitate, dar şi titularul contractului căruia distribuitorul îi asigură aceste utilităţi. După spusele bărbatului, firma dezvoltatoare de la care a achiziţionat garsonierele avea încheiat contract cu E.ON România pentru furnizarea serviciilor în imobilul respectiv. Dar, pentru că el „a întâmpinat multe probleme” cu furnizorul mai sus menţionat (într-un context diferit), atunci când a intrat în posesia locuinţelor noi a decis să apeleze la un alt furnizor de gaze şi electricitate pentru racordarea lor la reţeaua de servicii, mai exact Enel Energie. „Am crezut că este o firmă mai serioasă. Am vrut să scap de E.ON, dar am dat peste Enel”, a sintetizat bărbatul.

“Simplu de zis, greu de făcut”

„Contractul era o schimbare de furnizor, dar pe de altă parte şi de titular, pentru că pe E.ON era firma care construise blocul. După ce am încheiat contractele cu Enel în noiembrie 2019, primeam facturi doar pentru consumul de gaz, astfel că m-am îngrijorat pentru facturile de energie electrică. În ianuarie 2020 când am sesizat companiei situaţia, Enel a invocat lipsa lor prin faptul că furnizarea energiei la imobilele aflate acum în proprietatea mea este asigurată de către alt furnizor (E.ON – n.r.), facturile fiind transmise pe numele administratorului societăţii comerciale care a construit blocul. În consecinţă, Enel mi-a propus schimbarea distribuitorului de energie electrică. Simplu de zis, greu de făcut”, a explicat Laurenţiu Slătineanu pentru „Ziarul de Iaşi”.

La gaz s-a putut!

Totuşi, bărbatul susţine că, la gaz, contractul pe care l-a încheiat cu furnizorul de utilităţi Enel îşi face efectele de multe luni, însă la energie electrică, ba! Situaţie total absurdă, spune el, având în vedere că şi la gaz vechiul furnizor al locuinţelor este tot E.ON. Acesta a rămas uluit şi de faptul că, într-un răspuns primit recent de la Enel se precizează că reluarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică se poate iniţia doar după ce este trimisă, din nou, întreaga documentaţie către companie. «Ca să fie». „Ciudată situaţia, aşa-i? La gaz s-a putut, primesc facturi pentru consum, la curent electric, nu! Şi au trecut deja peste 8 luni de atunci, din cele 12 de contract. Pe lângă asta, ce logică are să retransmit documentaţia pentru a relua procedura, dacă Enel o are deja? Dacă o reiau, cu Enel sau cu un alt furnizor, am vreo garanţie că procesul va avea o finalitate? Mai mult de atât, vechiul furnizor nu are contract cu mine, ci cu firma care a construit blocul. Tocmai din acest motiv am şi făcut contractele, ca să îmi furnizeze Enel aceste servicii, însă nu este atât de uşor, după cum vedeţi”, ne-a relatat Laurenţiu Slătineanu, care acum „se roagă” să nu rămână la lumina lumânării, judecând după perioada îndelungată de când încearcă să facă transferul. Bărbatul a depus zilele trecute reclamaţie la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Telefonul nu mai sună!

Ieşeanul a detaliat pentru „Ziarul de Iaşi” întreaga situaţie. „Povestea începe de pe data de 18 noiembrie 2019, când am dus toate actele necesare, iar pe 19 noiembrie am semnat cu Enel Energie contractele de furnizare curent electric si gaz. Atunci când am văzut că nu primesc facturi pentru consumul de energie electrică, le-am sesizat problema, se întâmpla pe 6 ianuarie 2020. După nenumărate telefoane şi e-mailuri către Enel de atunci şi până acum, în care am dezbătut problema, am primit abia zilele trecute răspunsul lor «final». Compania menţionează că, «investigând motivul neactivării contractului de furnizare a energiei electrice, am putut constata faptul că schimbul de furnizor, conform notificării, nu a fost realizat. Astfel că furnizarea energiei la imobilele menţionate anterior este asigurată în continuare de către vechiul furnizor. (...) În acest context, contractul de furnizare semnat cu compania noastră nu îşi poate produce efectele şi va fi anulat. Precizăm faptul că nici în evidenţele distribuitorului de energie zonal schimbul de furnizor nu a fost realizat, din acest motiv nu ne-au fost transmise date de măsură spre a fi facturate». Asta mi-au transmis”, a arătat Laurenţiu Slătineanu. „Acum nu îmi mai rămâne nimic de făcut decât să aştept răspunsul celor de la ANPC şi ANRE”, a mai punctat el. Până la închiderea ediţiei, reprezentanţii companiei Enel Energie nu au oferit un răspuns la solicitarea transmisă în format electronic, vineri, de jurnaliştii „Ziarului de Iaşi”.