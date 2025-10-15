O femeie a murit după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc din Nicolina – UPDATE
O femeie a căzut miercuri de la etaj în cartierul Nicolina. Potrivit prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, în jurul orei 13:50 a fost declarat decesul.
UPDATE
„Deces înregistrat la ora 13:58. Se transmite pentru ordonanță către Medicina Legală”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD
Știre inițială
„Pacientul a fost găsit în stare comatoasă (în comă), instabil hemodinamic, fiind transportat la UPU Sf. Spiridon intubat și ventilat mecanic”, a declarat medicul.
