Un ieşean este cel mai tânăr pilot de raliuri din România

asiunea extremă pentru raliuri l-a făcut pe un adolescent născut şi crescut în Iaşi, Matei Ghiban şi muutat în Piteşti, să intre în circuitul celor mai tari competiţii interne la doar 18 ani. La puţin timp după ce a obţinut permisul de conducere, Matei a luat şi licenţa Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, făcându-şi deja debutul în Campionatul Naţional Rally 2. Prima cursă la care a participat tânărul pilot, îndrumat de cunoscutul Valentin Porcişteanu, ex-campion naţional, a fost Raliul Maramureşului. “Să concurez cu o Dacia Logan pe Transfăgărăşan e o emoţie aparte. Să fiu cel mai tânăr pilot de raliu şi să trebuiască să ţin sus stindardul «Vali Porcişteanu Racing» înseamnă o presiune mare, căreia sper să-i fac faţă. Când eşti la început este greu! Dar, mă bazez pe Octavian, copilotul meu, şi pe tot ceea ce am învăţat de la Vali în ultimii doi ani” a declarat Matei Ghiban, care se pregăteşte acum de Raliul Argeşului, privit cu încredere de Vali Porcişteanu: “Anul acesta voi fi prezent la Raliul Argeşului într-un mod inedit. Nu personal, ci prin ceea ce am început să construiesc în ultimul timp - o nouă generaţie de piloţi. Matei este unul dintre ei şi pentru că îl ştiu de când a urcat pentru prima dată la volanul unei maşini de competiţie, am încredere în el”.

Copilotul lui Matei Ghiban este un alt ieşean, Octavian Bostan, care a punctat: “Am început foarte recent să ne legăm ca echipaj. Sunt optimist că vom confirma aşteptările puse în noi”. Matei şi Octavian vor concura la bordul unei Dacia Logan, având ca parteneri pe Dacia Finance (divizia financiară a mărcii Dacia) şi pe Flamicom (dealer Dacia şi Renault), şi vor purta pe maşină însemnele Vali Porcişteanu Racing. Conform regulamentelor Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, echipajul are nevoie să participe la cel puţin patru raliuri în Campionatul Naţional Rally 2 pentru a putea accede în Campionatul Naţional de Raliuri. Raliul Argeşului va debuta joi, cu startul festiv, organizat în Piaţa Primăriei din Piteşti, iar în zilele de vineri şi sâmbătă concurenţii se vor întrece în cele opt probe speciale raliului, trei dintre ele fiind transmise live pe Look Sport.