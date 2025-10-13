Un ieșean gelos care și-a spionat soția cu ajutorul unei aplicații instalate pe telefon a scăpat basma curată din cauză că procurorii s-au mișcat în ritmul melcului

Un bărbat care și-a spionat soția va scăpa nepedepsit, după ce procurorii au uitat ani de zile dosarul său prin sertare. În momentul în care dosarul a fost până la urmă înaintat instanței, se apropia deja prescripția răspunderii penale. Bărbatul nu a mai avut altceva de făcut decât să nege faptele, pentru a-i obliga pe judecători să supună dezbaterii fiecare probă. Timpul a făcut restul. Victima va primi doar o sumă simbolică drept despăgubiri.

I-a instalat o aplicație pe telefon fostei sale soții

Octavian Fotea și Cristina B. s-au căsătorit în 2012, după scurt timp născându-se și o fetiță. Relația a început să se deterioreze însă în scurt timp. Bărbatul lucra perioade îndelungate în străinătate, dar căuta să dețină cât mai mult controlul asupra activităților personale ale soției sale, asupra comunicațiilor și corespondenței acesteia. În cele din urmă cei doi s-au despărțit în 2015, iar doi ani mai târziu s-a pronunțat și divorțul. Deși separați, cei doi se mai întâlneau, cu ocazia vizitelor familiale, ceea ce ar fi oferit bărbatului suficiente ocazii pentru a instala pe telefonul Cristinei B. o aplicație destinată interceptării convorbirilor și mesajelor acesteia. Aplicația putea declanșa camera foto sau porni microfonul de la distanță. După introducerea acțiunii de divorț, femeia a avut surpriza să constate că Fotea era la curent cu detallii pe care nu i le comunica. Bărbatul i-a trimis chiar fostei sale soacre capturi de ecran ale unor conversații purtate de Cristina B. pe o aplicație de întâlniri cu un alt bărbat.

Probele din calculatorul bărbatului

În cele din urmă, femeia și-a verificat telefonul și, cu ajutorul fratelui său a descoperit aplicația-spion, chiar de Revelion, în 2016. Aplicația fusese instalată cu două luni mai devreme și avea acces la mesaje, microfon, cameră, locații, rețele de date, registre de apeluri sau conturi de e-mail. Bărbatul s-a folosit de informațiile astfel obținute până și în timpul procesului de divorț, când a depus la dosar un CD cu patru convorbiri ambientale purtate de Cristina B. cu mama sa, la care nu fusese prezent.

În urma unei percheziții informatice făcute asupra aparatelor deținute de Fotea au fost descoperite mai multe fișiere audio cuprinzând conversații ale fostei sale soții și fotografii realizate prin accesarea de la distanță a camerei foto a telefonului. Pe calculatorul bărbatului a fost găsit și un fișier audio intitulat „Proba_1_sotia_discuta_cu_bunica_cu_Alexandra_deJatadespremine”, care nu fusese înregistrat dintr-o convorbire telefonică, ci dintr-o discuție privată.

Pe parcursul anchetei și, ulterior, al procesului, Fotea a dat mai multe declarații contradictorii, judecătorii apreciind că bărbatul și le schimba în funcție de probele care îi erau prezentate. Într-o primă declarație, a afirmat că nu accesase conturile electronice și sistemele informatice ale fostei sale soții, neavând acces fizic la acestea. Datele care ajunseseră în posesia sa ar fi putut proveni din utilizarea aparatelor de către fiica lor, deși fetița era în vârstă de doar 4-5 ani. A recunoscut că instalase aplicația-spion pe telefonul fostei sale soții, dar doar din curiozitate, după ce fusese acuzat de Cristina B. că o folosește. Într-o a doua declarație, a recunoscut accesarea laptopului fostei soții, precum și accesarea contului de e-mail și a telefonului acesteia. În timpul judecății, avea să spună însă că folosise aplicația-spion exclusiv pentru a verifica dacă Critina B. era acasă atunci când voia să-și vadă fiica. Nu ar fi accesat fraudulos conturile de Facebook sau de e-mail ale femeii. Pur și simplu, aceasta rămăsese logată pe calculatoare folosite în comun sau îi furnizase ea însăși datele de acces.

Fostul soț era vinovat, dar nu mai putea fi pedepsit

Cristina B. a depus o plângere penală împotriva fostului său soț încă din martie 2017, dar anchetatorii au avut nevoie de mai bine de șase ani pentru a trimite rechizitoriul în instanță. Dosarul a intrat pe rolul Tribunalului abia în decembrie 2023. Or, în mai 2022, Curtea Constituțională emisese o decizie prin care termenele de prescripție a răspunderii penale se înjumătățeau. Dacă judecătorii nu se pronunțau până în mai 2025, Fotea era absolvit de orice răspundere penală.

Magistrații Tribunalului ar fi avut timp să pronunțe o sentință doar dacă Fotea își recunoștea vina, fiind judecat astfel în procedură simplificată. Bărbatul însă și-a negat faptele în instanță, ceea ce i-a obligat pe judecători să reanalizeze probatoriul, afirmațiile procurorilor putând fi contestate una câte una. Ca urmare, dezbaterile s-au prelungit, iar judecătorii nu au mai avut de ales decât să constate prescripția răspunderii penale. Magistrații l-au considerat vinovat pe Fotea de faptele reproșate, dar nu mai puteau să-l condamne pentru ele. Singura răspundere posibilă era cea civilă.

Daune materiale și morale de doar 3.400 de euro

În această privință, Cristina B. a cerut obligarea fostului său soț la plata unor daune materiale în valoare de 236.400 lei și a unor daune morale de 40.000 euro. Femeia a afirmat că Fotea îi trimisese și angajatorului său e-mailuri denigratoare, cuprinzând informații obținute prin spionarea sa. Ca urmare, femeia pierduse bonusuri anuale și majorări salariale, pierzând și șansa de a fi promovată în cadrul companiei, ceea ce justifica nivelul daunelor materiale pretinse. Magistrații Tribunalului au respins solicitarea femeii privind daunele materiale. Compania la care lucra aceasta a negat că Cristina B. ar fi suferit vreo afectare profesională ca urmare a comportamentului lui Fotea. Nu putea fi probată deci o legătură certe între faptele bărbatului și eventuala diminuare a veniturilor femeii. Judecătorii au acceptat să-l oblige pe Fotea la plata a doar 2.000 de lei ca daune materiale, reprezentând costul ședințelor de terapie urmate de fosta sa soție și a 3.000 euro ca daune morale. Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată. Un eventual apel va putea viza însă doar latura civilă a cazului.

