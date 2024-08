Un importator ieșean de fructe și legume a declarat război Fiscului

Un importator de fructe din Iași a pornit „războiul” împotriva ANAF, după ce câțiva inspectori fiscali i-au oprit un TIR încărcat cu pepeni la frontiera dintre Bulgaria și România și, pe motiv că nu avea generat un cod din platforma e-Transport, i-au sigilat încărcătura și i-au interzis să vândă fructele. Ajuns în Iași, alți inspectori, de la Anti-Fraudă Suceava, îl așteptau în piața CUG. I-au verificat sigiliul, i-au confiscat marfa și i-au dat și o amendă de 20.000 de lei. Atâta doar că antreprenorul își generase acel cod obligatoriu și avea și o confirmare primită prin email. Când a cerut explicații, i s-a răspuns vag că a fost o „eroare”, fără ca ANAF să precizeze că greșeala s-a produs pe platforma gestionată de instituția statului și fără ca inspectorii să anuleze amenda.

„Acest cod UIT e valabil doar trei zile. Așa că eu îl generez în momentul în care șoferii mei sunt în Bulgaria, la Ruse. Anul trecut am mai primit o amendă de la ANAF, din cauza că expirase codul. Atunci l-am generat chiar când a plecat camionul din Grecia. Au apărut întârzieri pe traseu, pentru că șoferul e obligat să oprească pentru a face pauză de odihnă și s-a stricat și bacul. Nu a fost din vina noastră că s-a produs întârzierea – a ajuns camionul cu patru ore mai târziu și pentru asta am fost și atunci sancționați. De atunci însă generez codul acesta chiar când șoferii ajung la vamă. Și așa am făcut și acum”, a explicat Constantin Laurențiu Chirica, fondatorul L&R Fruit SRL.

Cum a apărut codul „UIT” în România

Codul „UIT” a apărut în România odată cu introducerea sistemului RO e-transport de către autorităţi, prin OUG 41/2022, ordonanţă care prevede și persoanele obligate să aibă acest cod prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat. (vezi caseta cu lista bunurilor cu risc fiscal ridicat)

Potrivit legislației, pentru generarea codului UIT, utilizatorii pot declara in Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, cu maxim 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import.

“Urmare a interogării bazei de date ANAF RO e-Transport la data intrării în țară (…) a vehiculului (…) s-a constatat faptul că nu este generat cod UIT pentru achiziția intracomunitară de bunuri de risc fiscal având ca beneficiar societatea L&R Fruits SRL. Menționăm faptul că pe CMR-ul susmenționat prezintă înscris cod UIT …… (n.r. în document se precizează codul UIT completat de reprezentantul L&R Fruits în documentele de transport), cod neidentificat ca notificare în bazele de date ANAF RO e-Transport”, aveau să consemneze inspectorii ANAF din vama Giurgiu în procesul verbal de sigilare a camionului cu pepeni aduși din Grecia. “Conform stării de fapt de la momentul controlului, în urma analizării documentelor puse la dispoziție și menționate mai sus, a datelor și informațiilor deținute de aplicațiile informatice ANAF, s-a constatat că L&R Fruits SRL nu a îndeplinit obligația declarării în Sistemul R) e-Transport a datelor referitoare la transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat”, concluzionează reprezentanții ANAF în același document.

Antreprenorul ieșean a generat codul în intervalul 26 mai, ora 23:55 – 27 mai, ora 00:03

Codul UIT fusese generat de antreprenorul ieșean în intervalul 26 mai, ora 23:55 – 27 mai, ora 00:03, înainte de intrarea în vamă. Iar sistemul informatic care intermediază relația antreprenorilor cu platforma e-Transport, operat Move Expert Services, o firmă de mentenanță specializată în astfel de operațiuni, primise și livrase către L&R Fruits confirmarea că transportul a fost înregistrat în platforma RO-transport.

Inspectorii ANAF nu au ținut însă cont de aceasta și, pe motiv că acel cod nu se regăsea și în platforma ANAF, au sigilat camionul cu pepeni.

“Erau 20 de tone de pepeni. Jumătate din marfă urma să o las pe traseu, până ajungeam la Iași. Sunt fructe, nu le poți ține într-un camion încins”, se plânge antreprenorul. Coșmarul cu inspectorii ANAF a continuat a doua zi, la Iași. Episodul al doilea s-a desfășurat întâi în Piața CUG, unde doi reprezentanți ai Direcției Regionale Anti-Fraudă Suceava au verificat sigiliul, au desigilat remorca și s-au convins că încărcătura nu fusese atinsă. Apoi, la sediul L&R Fruits au verificat documentele. Au găsit și factura emisă de furnizorul grec, potrivit căruia pepenii vânduți importatorului ieșean valorau 1.863 de euro (9.272 lei), au găsit și documentele de transport și au văzut și o sesizare pe care Move Expert Services o adresase Ministerului de Finanțe, solicitând actualizarea serverelor și încărcarea codului UIT. Prin același document, Move Expert cerea ANAF să explice de ce nu apare acest cod în bazele lor de date.

Fiscul își recunoaște în aparență greșeala

Inspectorii anti-fraudă au notat tot ce au văzut dar, ca și cei din Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, au menționat că la acel cod nu apărea în bazele de date ANAF nici pe 28 mai. Întorși la Suceava, au verificat comportamentul fiscal al antreprenorului și au constatat că își plătise la zi toate taxele și impozitele. Între timp, sosise și răspunsul de la Ministerul de Finanțe în care se arăta că “Pentru codul UIT indicat a fost înregistrată eroarea: Data declarat[ a transportului trebuie să fie în intervalul 27 – 30.05.2024 la data 27.05.2024, 00:04:06. Din această cauză, acest UIT nu figurează ca notificare validă în sistemul RO e-Transport. Sistemele informatice care transmit date prin API pot verifica starea unei notificări transmise – tot automat – apelând serviciul / stare Mesaj sau serviciul / listă. Pe scurt a avut loc o eroare la data transportului la momentul declarării”.

Din acest răspuns, pare că Ministerul Finanțelor recunoaște greșeala din sistem, însă inspectorii Anti-Fraudă au interpretat altfel: “Așa cum reiese din explicațiile furnizate din partea reprezentanților MF-CNIF rezultă că codul UIT 6C5P0F0V7C2N6462 aferent transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat din data de 27.05.2024 nu este un cod valid, întrucât acest cod UIT 6C5P0F0V7C2N6462 nu a fost confirmat în aplicația Ro-E transport (pentru erori de introducere metadate)”.

Cu toate acestea, după aproape trei săptămâni de la controlul făcut la Iași, pe 17 iunie, Anti-Frauda a decis confiscarea mărfii și l-a amendat pe antreprenorul ieșean cu 20.000 de lei pentru ca nu ar fi avut codul UIT generat.

“E absurd”, spune antreprenorul Lucian Andrei

“E absurd”, spune Lucian Andrei, reprezentantul firmei Move Expert Service, deținătoarea sistemului prin care a fost transmis codul UIT pentru L&R Fruits, „Domnul care a declarat transportul a început declararea transportului la 26 la 23.55 și a terminat la 27 ora 00.04 – ANAF-ul zice că nu s-a încadrat în perioada legală, ceea ce e absurd. Prin platforma noastră se pot transmite datele pentru generarea acestor coduri, dar nu le emitem noi, sunt emise de către ANAF, noi doar facem legătura între societăți și ANAF. Există o înșiruire de caractere, acel răspuns a venit de pe serverul ANAF, nu se poate spune că L&R Fruits nu a avut un cod UIT”.

“Eu import fructe, asta e ocupația mea. Aduc zeci de tiruri în fiecare lună. Știu ce am de făcut și am început să folosesc RO e-Transport când nici măcar nu era obligatorie. Mă deranjează hărțuirea asta a ANAF-ului. Am mai închis o firmă din cauza lor. Iar pentru amenda de anul trecut, tot pentru un cod UIT, mă judec cu ei. Și am să apelez la avocat și acum. Aaaa, iar confiscarea mărfii înseamnă că, de fapt, m-au lăsat să o vând și trebuie să le achit tot lor contravaloarea”, spune antreprenorul Constantin Laurențiu Chirica.

Antreprenorul este convins că dreptatea e de partea sa

Zis și făcut. După ce a aflat că la o zi după ce i s-a sigilat camionul în vamă într-un mod care i se pare abuziv, același lucru l-ar fi pățit și un alt antreprenor din Bacău, Chirica nu a mai stat pe gânduri. Cu ajutorul unui birou de avocatură din Iași a depus plângere la Judecătoria Iași împotriva Direcției regionale Anti-Fraudă. “Orice sincopă în înregistrarea sau validarea acestui cod nu este imputabilă societății noastre, motivat de împrejurarea, consemnată în actele de ccontrol și precizată de noi pe tot parcursul acestei plângeri, că acest cod UIT este generat de organul fiscal. Cu alte cuvinte, “eroarea survenită la transferul metadatelor”, ce apare ca fiind imputabilă ANAF, nu poate constitui temei al sancționării noastre contravenționale și a măsurii confiscării mărfii, sens în care se impune admiterea plângerii contravenționale și anularea procesului-verbal de contravenție nelegal și netemeinic întocmit”, se arată în plângerea semnată de avocata Oana Neda, în numele societății L&R Fruits SRL.

Antreprenorul este convins că dreptatea e de partea sa și că va câștiga procesul, în instanță. Însă spune că modul în care ANAF și instituțiile statului, în general, îi tratează pe antreprenori este înjositor. Iar cazul său e un exemplu de manual: inspectorii ANAF nu au luat de loc în calcul o eroare survenită în “terenul” lor și au acționat în toate etapele verificărilor plecând de la premisa că antreprenorul e vinovat. “Nu s-a mers pe prevenție, ci pe pedeapsă”, spune Constantin Laurențiu Chirica, “Eu chiar am spus atunci, în vamă, că dacă ei nu văd codul, pe care noi îl aveam primit prin email, atunci să ne lase să generăm un alt cod. Eram încă în afara țării și ar fi fost tot în termenul legal. Dar nu au vrut”.

Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat

Lista inițială a bunurilor cu risc fiscal ridicat a fost extinsă începând cu 1 martie 2024 și conține acum următoarele produse pentru care importatorii sunt obligați să aibă codul UIT la intrarea în România:

Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv

Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv

Băuturi, lichide alcoolice și oțet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv

Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv

Încălţăminte, ghete și articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv

carne și organe comestibile (codurile NC de la 0201 la 0210);

pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice (codurile NC 0302, 0304 si 0306);

lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturala; produse comestibile de origine animala, nedenumite și necuprinse în altă parte (codurile NC de la 0401 la 0407 si 0409);

tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutun (cod NC 2401);

alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri omogenizate sau reconstituite ; extracte și esențe de tutun (cod NC 2403);

produse care conţin tutun, tutun reconstituit, nicotină sau înlocuitori de tutun sau de nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conţin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman (cod NC 2404).

Fonta, fier și otel, care se încadrează la codurile NC 7213 si 7214.

