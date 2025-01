Un incident banal din Aeroportul Iași scoate la iveală birocrația înfiorătoare de la Poliția de Frontieră

O sesizare legată de un obiect uitat în Aeroportul Iași a scos la lumină numeroase hibe birocratice întâmpinate în recuperarea acestuia de la Poliția de Frontieră. De aproape o lună de zile, o femeie încearcă să-și recupereze o brățară uitată în aeroport, pentru ca, în ultimă instanță să afle că, de fapt se face o excepție în cazul său, pentru ca ieșeanca să intre în posesia accesoriului.

„Am uitat acum vreo trei săptămâni o brățară la controlul de securitate din Aeroportul Iași. La întoarcere, am încercat să o recuperez de la Poliția de Frontieră, care păstrează obiectele pierdute. Nu s-a putut, domnul polițist mi-a spus că o doamnă le are în gestiune și trebuie să vin de luni până vineri, între 8 și 16! Bineînțeles că nu am putut, fiindcă sunt la serviciu exact în același timp. M-am dus pe 24 ianuarie, fiindcă aveam liber și, ghiciți, nu am putut să o recuperez, fiindcă, deși erau vreo 10 polițiști de frontieră, doamna cu obiectele pierdute era liberă! Cam ce ar trebui să fac să o recuperez? Cum e posibil să fim tratați cu asemenea dispreț? ”, s-a plâns, într-o sesizare formulată către Ziarul de Iași, Iolanda Vasiliu.