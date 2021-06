Un infractor recidivist a înmuiat inimile judecătorilor

Pe 12 decembrie 2019, E.P. a intrat într-un magazin Lidl. Din interior, şi-a sunat soţul pentru a veni să o ajute cu transportul cumpărăturilor, după care şi-a pus telefonul în buzunarul gecii.

Gestul a fost văzut de Andrei Ciorbă, aflat şi el în magazin, în apropiere. La ieşirea din magazin, când femeia a vrut să-şi sune din nou soţul, a constatat că telefonul Samsung Galaxy S9 îi dispăruse.

Fusese furat de Ciorbă, care l-a amanetat în aceeaşi seară contra sumei de 850 de lei. Hoţul a fost identificat cu ajutorul camerelor video din magazin.

În analiza cazului, magistraţii Judecătoriei au constatat că Ciorbă nu se afla la primul conflict cu legea penală. În 2019, fusese condamnat la o amendă penală pentru loviri sau alte violenţe, iar în perioada 2014-2020, suferise mai multe condamnări în străinătate pentru furturi.

Pe parcursul procesului, a rămas definitivă o altă condamnare, la 1 an şi 2 luni de închisoare cu suspendare pentru mai multe furturi comise tot în decembrie 2019, victimelor subtilizându-se telefoane sau portofele.

În aprecierea sentinţei, judecătorii s-au raportat la faptul că Ciorbă are 36 de ani, are în întreţinere un copil de cinci ani, are un loc de muncă stabil şi este perceput în comunitate, de către preot şi vecini, drept un tânăr respectuos şi sociabil, dar şi la faptul că a încercat să se împace cu persoana vătămată.

Cum Ciorbă îşi recunoscuse fapta şi se arătase dispus să muncească în folosul comunităţii, judecătorii au preferat să aplice o nouă pedeapsă cu suspendare, prelungind pedeapsa iniţială cu patru luni şi fizând un termen de supraveghere de 3 ani.

Ciorbă va trebui să plătească şi 1.500 de lei, în contul telefonului furat. Atât victima furtului, cât şi procurorii au declarat apel împotriva sentinţei, procesul urmând să fie judecat în septembrie.