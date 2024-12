Cine este instalatorul de 46 de ani, din judeţul Iaşi, care a câştigat premiului la Loto în valoare de peste 325.000 de euro

Miercuri, 11 decembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I, în valoare de valoare de 1.622.010,08 de lei (peste 325.000 de euro), care a fost obţinut la tragerea Loto 6/49 din 8 decembrie 2024, informează Loteria Română.

Potrivit sursei citate, cîştigătorul este din comuna Tomeşti, judeţul Iasi, are 46 de ani şi este instalator la propria firmă. Reporterii ZdI l-au sunat pe primarul comunei Tomești în încercarea de a afla mai multe detalii despre ieșeanul norocos, dar Ștefan Timofte ne-a spus că nu are nici un detaliu în plus.

Visarion-Virgil Cordunianu a fost de acord să-şi facă publica identitatea şi le-a declarat celor care i-au înmânat premiul că a mai câştigat la loto, inclusiv un autoturism.

Câştigătorului nu i-a venit să creadă că numerele pe care le-a jucat pe platforma proprie a Loteriei Romane i-au purtat noroc, având în vedere că au fost alese la întâmplare. Biletul norocos a fost jucat online şi a fost completat cu schema redusă cod 59, în total 112 variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, preţul biletului fiind de 787,50 de lei, precizează sursa citată.

