Un italian şi o fostă Miss România au ajuns să se căsătorească datorită unei reclame la un iaurt

Unul dintre cele mai frumoase proiecte agro-turistice din Bucovina are în spate o poveste de dragoste ca la Hollywood, între o fostă Miss România, Raluca, şi un cetăţean italian, Jorg, acesta din urmă îndrăgostit de două ori. O dată de bucovineanca din Vama pe care a luat-o de soţie şi cu care are doi copii şi, a doua oară, de Bucovina. De peisajele, oamenii şi casele tradiţionale de aici.

Cu mama soacră, Liliana, bucătar-şef, şi tatăl socru, Vistic, cioban şi crescător de animale, italianul nostru, Jorg, a ridicat, ajutat şi de rudele soţiei sale, Raluca, un loc de basm. De fapt, locul, undeva între Prisaca Dornei şi Vama, era de când lumea acolo, însă pe el se afla doar un saivan de animale şi o stână. A, şi un izvor.

Astăzi, acolo sunt şi trei case vechi, relocate în zonă, şi un foişor. Priveliştea e extraordinară şi dacă vezi şi căsuţele şi guşti din bunătăţile Lilianei şi din brânza făcută de Vistic la stână, zău că te îndrăgoşteşti şi tu de acest loc: Hai La Saivan.

Începutul: o reclamă la iaurt

Să o luăm cu începutul. Începutul e... o reclamă la iaurt, care s-a filmat în ianuarie 2011 la Lisabona, în Portugalia. Actriţa, Raluca, o suceveancă ce în 2005 a câştigat Miss România, iar, în echipa de creaţie, cel care a făcut scriptul, Jorg, italianul. Cei doi s-au întâlnit prima dată într-o maşină care i-a dus spre aeroport, însă abia în avion au început să se cunoască mai bine... Şi să se placă.

A cerut-o în căsătorie în avion

Ceea ce părea imposibil la început începe să prindă contur, iar protagoniştii acestui “lovestory” Bazat Doar Pe Fapte Reale încep o relaţie, care, doi ani mai târziu, avea să-i aducă la altar.

Că tot veni vorba de nuntă, cererea în căsătorie a avut loc, câteva luni mai târziu de la filmarea reclamei, tot într-un avion, cu care se întorceau de la Frankfurt. După ce a ţinut inelul ascuns într-un coş cu rufe, Jorg a aranjat cu stewardesa să scoată, când îi face el semn, o sticlă de şampanie, despre care îi spusese Ralucăi că o cumpărase pentru mama soacră.

“Trebuie să facem ceva aici!”

În aprilie 2011, de Paşte, Raluca îl aduce pe Jorg la saivanul tatălui ei, pe un deal împădurit de la Prisaca Dornei, comuna Vama. “Am urcat pe jos, iar când am ajuns aici, am fost uimit de locul acesta. E un platou puţin mai sus, am urcat acolo şi era o piatră şi un scăunel pentru muls vacile. M-am aşezat şi am zis: uau, aici e superlativ, e supe frumos. Trebuie să facem ceva aici!”, îşi aminteşte Jorg.

Iniţial, au vrut să construiască o cabană pentru ei şi pentru prieteni, să-şi petreacă vacanţele în Bucovina. Găsiseră şi arhitect şi îşi imaginau deja cam cum să arate cabana, când un sătean le-a spus că are o casă veche în Vama, de peste 100 de ani, şi vrea să o distrugă, pentru lemn de foc. Au fost să vadă casa respectivă şi atunci au luat decizia: “Nu, imposibil să tai aşa o frumuseţe...”. Iar casa respectivă a fost prima casă pe care au relocat-o din Vama, sus, la Hai La Saivan. “E chiar casa asta din spatele meu”, îmi arată Jorg.“Arăta diferit când am luat-o. Era în stare de degradare. Nu era văruită, nu avea pridvor...”.

