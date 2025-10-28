MICA PUBLICITATE
SPORT

Un jucător al echipei Inter Milano a fost implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi

De Redacția
marți, 28 octombrie 2025, 14:30
1 MIN
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa, citat de News.ro.

Circumstanţele tragediei sunt încă neclare, chiar dacă, potrivit primelor indicaţii ale poliţiştilor, victima ar fi efectuat o schimbare bruscă de direcţie, care l-ar fi derutat pe jucător. Acesta s-ar fi oprit imediat pentru a acorda primul ajutor victimei, fără succes.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

În urma acestui accident, antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a decis să anuleze conferinţa de presă programată pentru marţi după-amiază. Martinez, care a ajuns la Inter vara trecută, ocupă rolul de rezervă pentru Yann Sommer şi a disputat 12 meciuri în culorile Nerazzurri. De asemenea, el a jucat la Las Palmas, Leipzig şi Genoa şi are o selecţie cu echipa Spaniei, în iunie 2021, împotriva Lituaniei.

Etichete: aaccident, cristi chivu, Inter Milano, portar

