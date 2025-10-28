Un jucător al echipei Inter Milano a fost implicat într-un accident rutier soldat cu un mort. Cristian Chivu a anulat conferinţa de presă de marţi
Portarul secund al echipei Inter Milano, Josep Martinez, a fost implicat într-un accident rutier marţi dimineaţă, în provincia Como. El a lovit un bărbat de 81 de ani într-un scaun cu rotile, care a decedat pe loc, informează Ansa, citat de News.ro.
Circumstanţele tragediei sunt încă neclare, chiar dacă, potrivit primelor indicaţii ale poliţiştilor, victima ar fi efectuat o schimbare bruscă de direcţie, care l-ar fi derutat pe jucător. Acesta s-ar fi oprit imediat pentru a acorda primul ajutor victimei, fără succes.
În urma acestui accident, antrenorul echipei Inter Milano, Cristian Chivu, a decis să anuleze conferinţa de presă programată pentru marţi după-amiază. Martinez, care a ajuns la Inter vara trecută, ocupă rolul de rezervă pentru Yann Sommer şi a disputat 12 meciuri în culorile Nerazzurri. De asemenea, el a jucat la Las Palmas, Leipzig şi Genoa şi are o selecţie cu echipa Spaniei, în iunie 2021, împotriva Lituaniei.
