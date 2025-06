Un june prim al politichiei ieșene face pasul spre un ciolan mai mare. Cine e duduca din spate?

Spun gurile rele de prin premărie că junele și-ar face încălzirea pentru a deveni șef de serviciu în premarie. Este vorba cică de postul de șef serviciu Investiții școli, post care e negociat acuma în virtutea alianței locale PSD-PNL. Sau PSD-Chirica, mai bine spus, căci auzim că liberalii lui Alexe nu mai au treabă aicea cu nimica. În fine, să revenim la junele nostru: odată ce va deveni șef serviciu, va trebui să își dea demisia din funcția de ales, cele două lefuri fiind, din nefericire pentru el, incompatibile. Mai spune lumea că totul se va rezolva în săptămânile următoare, cu discreție maximă. Stați deci pe fază, că venim acuși și cu nulul! Nu de alta, dar ne place să facă POC.

O duducă, mare speranță a politichiei de partidoi, vine să-i ia locul

După plecarea junelui de mai sus la postul de șef dat de Chirica, cică locul acestuia de conțilier loal ar urma să fie luat de o duducă fostă lipitoare de afișe, dar bine înfiptă printre liderii mai cu influență în partidoiul ieșean. Este vorba de duduca Ioana, șefa interimară de la Casa Studenților, cea despre care se spune că a ajuns acolo șefă în doi timpi și trei mișcări după ce s-a transferat de la o ceasornicărie.

O fi așadar acuma bună sau nu de edil? Măcar la măsurat timp poate s-o pricepe. În afară de alte calități care au ajutat-o în cariera politică, evident…

Postarea zilei: Armata a doua a lui Putin, prezență la București?

Postarea zilei de astăzi aparține fotului jurnalist BBC Rodica Culcer, dacă vă mai amintiți de ea cei mai în vârstă. Aceasta vorbește despre așa-numita a doua armată a lui Putin și legătura ei cu politichia de la București. Interesant: iată postarea:

«Nu doar AUR si George Simion lucreaza pentru interesele rusesti in Romania. Constient sau nu, o face si PSD, de mână cu aripa Hellvig si cu iohanistii din PNL. Toti au drept scop blocarea desemnarii ui Ilie Bolojan ca premier si excluderea USR din coalitia de guvernare. UDMR s-ar adapta la orice varianta. Oricum, scopul final este blocarea reformelor si salvarea sistemului si a clientelei.

Tot jocul mizerabil din comisiile de negocieri, cu propunerile menite sa penalizeze electoratul lui ND si al USR, toate zvonurile aruncate pe surse privind premierul tehnocrat si rotativa, toate comentariile in doi peri ale sulfelor Iohanniste, toate fake news-urile cu stenograme pe care le dezavueaza participantii la negocieri dar televiziunile mercenare le rostogolesc – toate acestea si multe asemenea lor proiecteaza clar spectrul unui boicot ticalos condus de PSD pentru blocarea Romaniei in sistemul mafiot. De fapt presedintele Dan a spus-o limpede cand a afirmat ca “trei litere” il impiedica sa-l numeasca pe Ilie Bolojan premier. Ghici ciuperca ce-i! O fi PSD?

Intrebare retorica, evident, mai ales dupa ce duminica santajul PSD a devenit evident prin lansarea ideii neparticiparii la guvernare. O Romanie neguvernabila si nereformata, retrogradata la categoria junk si eventual instabila social este exact ce vrea Vladimir Vladimirovici, mai ales pentru ca va compromite proiectul politic al unui presedinte activ pro- european si pro-ucrainean. Iar PSD se pregateste sa livreze exact ceea ce doreste Vladimir Vladimirovici – si putin ii pasa de consecinte. Nu a lansat insusi Grindeanu diversiunea Bastroe?

Si ce poate face in aceste conditii ND? Un presedinte independent o fi pe placul societatii, dar are foarte putine parghii de actiune, ceea ce se stia – doar ca alta solutie nu s-a gasit. Asteptam cu interes rezolvarea ecuatiei la Cotroceni. Stim insa ca orice varianta inafara unei largi coalitii cu un program de reforme si cu Bolojan premier va fi un esec nu doar pentru ND, ci si pentru tara – si totodata un succes al ciumei rosii de la Bucuresti si de la Moscova.»

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.

