Un lider pe măsura partidului?

În arivismul lui, Grindeanu pare dispus să încalce toate regulile eticii, în măsura în care le cerem totuși politicienilor să respecte anumite norme elementare. E dezolant că, în loc să fie împins în afara sferei politicii, va conduce, ca să-l citez, cel mai mare partid din România…

Avem o relație complicată cu oamenii politici. Cea mai răspândită atitudine este disprețul: politicienii, se spune, sunt niște îmbuibați, se îmbogățesc pe spinarea noastră, n-au caracter, își schimbă convingerile și partidele de la o zi la alta etc. Evident, și în acest caz generalizarea e nedreaptă: au fost (încă mai sunt) și politicieni cinstiți, cu convingeri ferme și care nu urmăresc scopuri mercantile. Electoratul unui partid are, pe de altă parte, preferințele lui, cărora vrea să le rămână fidel, uneori în pofida evidențelor. Liderii partidului devin personaje intangibile, asta până când – în urma unor grave greșeli sau atunci când în partid postul e vânat de un ins foarte ambițios – se prăbușesc în anonimat. În România, puțini lideri de partid reușesc să-și păstreze rangul. În acești 35 de ani au defilat în fața noastră fel de fel de figuri, multe din ele idolatrizate ieri, uitate astăzi.

Electoratul pesedist e unul destul de stabil, dar care nu dovedește exigență în alegerea liderilor. E peste puterea mea de înțelegere modul în care un individ rudimentar precum Ciolacu a ajuns în vârful statului. De fapt, știu cum a ajuns, am vrut să spun că nu găsesc explicații raționale. Același fenomen se petrece acum cu Sorin Grindeanu. Ascensiunea lui, felul în care și-a înlăturat potențialii rivali țin de o zonă a politicului ce scapă analizei logice.

Să ne amintim că în 2017 a fost propulsat prim ministru de către Liviu Dragnea. Partidul l-a pus, partidul l-a dat jos: pleacă de la Palatul Victoria destul de repede, în urma unei moțiuni de cenzură. Reapare pe scena politică și urcă spectaculos în ierarhia pesedistă. Acum are certitudinea că la apropiatul congres va fi ales, în aplauzele generale, președinte al partidului. Că e ros de o ambiție maladivă se vede și din declarațiile lui din ultimele zile, asupra cărora voi reveni. Nimic nu pare a-i frâna parcursul, nici măcar atât de dubioasa afacere Nordis.

Sunt subiectiv? E posibil. Omul îmi displace profund: e alunecos, mitoman, agresiv, prost crescut. Când vorbește, mușchii feței se mișcă în toate direcțiile (deși nu urmărește să stârnească râsul, precum Louis de Funès; oricum e total lipsit de simțul umorului). Nu scapă nici un prilej pentru a sublinia că PSD e cel mai mare partid și că toate celelalte partide ar trebui să țină seama de asta. Ce înțelege el prin social-democrație, nu știu. Văd însă că se leapădă de eticheta de „progresist” (pe bună dreptate, partid progresist PSD n-a fost niciodată) și trage cu ochiul către dreapta eșichierului politic și mai ales către ideologia auristă. Nu va reuși să schimbe nimic în profunzime: PSD rămâne continuatorul partidului comunist.

Grindeanu și activiștii care îl susțin s-au obișnuit să nege evidența: nu e nici o legătură, zic ei, între verdictul dat de Curtea Constituțională și faptul că mai mulți membri ai Curții au fost propuși de PSD și au votat împotriva reformei. Da’ de unde: legătura e la mintea cocoșului, iar votul celor cinci se înscrie în lunga serie a piedicilor pe care social-democrații le pun tentativelor de a schimba structural stările de lucruri din România. Văzând că e rost să-și crească popularitatea în rândurile simpatizanților săi, Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan și îl face răspunzător de eșecul de la Curte (să observăm ce simț al solidarității dovedește PSD în cadrul coaliției). Mai mult, el ne spune că de fapt Curtea a respins și pe fond proiectul de lege, nu numai din cauza unor probleme de procedură. De unde știe? De acolo de unde se informează românul imparțial: a aflat „pe surse”.

În arivismul lui, Grindeanu pare dispus să încalce toate regulile eticii, în măsura în care le cerem totuși politicienilor să respecte anumite norme elementare. E dezolant că, în loc să fie împins în afara sferei politicii, va conduce, ca să-l citez, cel mai mare partid din România…

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

Publicitate și alte recomandări video