Un manual despre comunismul românesc

Un colectiv de istorici, sub coordonarea lui Dorin Dobrincu, publică la editura Litera un manual – pentru clasa a XII-a – de Istoria comunismului din România. Manualul vine într-un moment când – după cum arată sondajele – memoria comunismului este ezitantă și ambiguă, iar nostalgicii par a fi numeroși, recrutându-se din toate categoriile de vârstă. Așa stând lucrurile, utilitatea manualului este evidentă, iar eficiența lui în plan didactic este cauționată de faptul că autorii sunt, în majoritate, profesori în învățământul liceal. Nu am competența (am terminat liceul de mult și, oricum, altele erau practicile pe vremea mea) să judec pertinența acelor secvențe de la finele fiecărui capitol când elevul e chemat să-și aprofundeze cunoștințele dând impresia că se joacă. Profesorii care au conceput manualul știu mai bine dacă acele exerciții își ating – sau nu – scopul. Important este ca elevii să asimileze cunoștințele și să fie atrași de problematica pe care o abordează manualul. Iar aici, rolul profesorului care predă la clasă este extrem de important.

După un capitol introductiv ce prezintă regimurile comuniste din secolul XX, se trece la cazul particular al Partidului Comunist Român (rolul propagandei, instituții, organizații, cultul personalității). Fixați pe cultul delirant al lui Ceaușescu, am cam uitat că, în anii ’50, Gheorghiu-Dej nu era mai prejos („cel mai brav, cel mai treaz din cei pururea treji”, „stegar de popor, mult temut de dușman” etc.). Dacă până aici perspectiva este preponderent diacronică, în continuare abordarea este tematică: organizarea administrativă, relația stat-cetățean, România în plan internațional. Un capitol esențial este cel despre represiunea politică, insistându-se că aceasta a continuat, în diferite forme, și în regimul ceaușist. De egală însemnătate este capitolul privind rezistența și dizidența, de la rezistența armată la protestul curajos și exemplar al Doinei Cornea. Se face apoi radiografia economiei, cu industrializarea forțață, antrenând o urbanizare rapidă, cu colectivizarea impusă, cu nebunia lui Ceaușescu vizând sistematizarea satelor, cu urmările unei planificări rigide a activității economice, conducând la penurie și la raționalizarea bunurilor de consum (în special a alimentelor). Alte secțiuni se ocupă de viața socială (timp liber, practici religioase), de educație și de sport (educația fiind supusă unui strict control ideologic), de starea sănătății publice și de politica demografică, de cultură, care este instrumentalizată ideologic și politic (avem aici și un studiu de caz – protocronismul). În fine, este prezentată sintetic revoluția din decembrie 1989 pentru ca, în ultimul capitol, să fie abordată chestiunea memoriei regimului comunist, subliniindu-se că acest regim a fost condamnat în mod oficial ca fiind „ilegitim și criminal”, ceea ce nu înseamnă că unii – destul de numeroși – n-ar avea nostalgia lui.

Am încercat să sugerez, prin această rapidă trecere în revistă, cât de ambițios este proiectul autorilor de a oferi, într-un număr limitat de pagini, o imagine a comunismului cât mai cuprinzătoare. Oricine, nu numai elevii, poate găsi în acest manual informații utile și uneori chiar surprinzătoare. Uitasem, de pildă, această afirmație halucinantă făcută de Ceaușescu la o ședință a conducerii partidului, imediat după cutremurul din 1977: „Să știți că, dacă demolăm tot Bucureștiul, va fi frumos”. Consecvent în inițiativele sale malefice, el și-a pus în aplicare planul câțiva ani mai târziu, distrugând cartiere întregi și cu siguranță că și-ar fi continuat opera nefastă dacă n-ar fi fost decembrie 1989. Neașteptată este menționarea, într-un document din 1954, a unor practici din fotbal precum mituirea adversarilor sau cumpărarea jucătorilor cu bani proveniți „din surse ilegale”. Grație istoricilor, regimul comunist ne rezervă și astăzi surprize…

Dovedind o deosebită capacitate de sinteză, atingând toate aspectele definitorii ale comunismului, stabilind asocieri pertinente, scris alert, manualul de la editura Litera este o reușită.

Alexandru Călinescu este profesor emerit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor

