Un meci cu echipa unei comune de 9.000 de locuitori, care trebuie obligatoriu câștigat de Poli

Poli Iași are astăzi un bun prilej de a mai șterge din impresia proastă pe care a lăsat-o în startul sezonului 2025-2026, în care a adunat doar opt puncte din cinci runde, având -1 în clasamentul adevărului. Formația antrenată de Anthony „Tony” Da Silva poate trece pe plus la „adevăr” deoarece joacă în deplasare cu un adversar modest, CS Afumați.

Gruparea unei comune ilfovene cu 9.000 de locuitori, CS e la a patra prezență în eșalonul secund, unde a activat în perioada 2016-2018 și în stagiunea precedentă. Gazdele, care au site-ul neactualizat din august 2024 (!), au un singur punct mai puțin decât Iașul, după ce au avut un parcurs sinuos, cu două eșecuri în ultimele partide disputate pe teren propriu, dar cu puncte aduse din ambele deplasări. Iată cum a rulat trupa antrenată de Vasile Neagu: 3-2 acasă cu FC Bacău, 1-1 la Bistrița, 0-1 pe teren propriu, cu FC Voluntari, 2-0 la Slatina și 0-2 acasă, cu Metalul Buzău.

Având un parcurs bun în deplasare în acest sezon (2-1 la Bacău și 0-0 la Voluntari, problemele fiind generate de parcursul pe teren propriu – 0-1 contra Ceahlăul, 3-0 cu Bistrița și 1-1 cu Slatina), Politehnica e optimistă că se va putea impune astăzi, Tony având declarații încrezătoare înaintea meciului.

Ieșenii, în rândul cărora Istratie, Ruben Silva și Jipa au probleme de natură medicală, au plecat ieri, cu autocarul, după antrenamentul de dimineață, spre București, unde au înnoptat vineri. Revenirea acasă se va face imediat după meci, tot cu autocarul.

Formațiile probabile

Afumați: Y. Stanciu – Rz. Lazăr, Robicek, Gheoroae, Zaina, A. Lazăr, Al. Nicola, Pitulac, Iamandache, Kouban Mbanga, Zimța.

Poli: J. Fernandez – Opriș, Inglada, Elo, R. Farcaș, Ghindovean, D. Iancu, R. Gligor, Ștefanovici, Tiehi, Bruninho.

