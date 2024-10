Un meci de 12.000 de euro în Copou. Poli poate lua bani frumoși dacă nu calcă strâmb în Cupă

44 000 de euro la orizont

Concret, conform oficialilor Politehnicii, cei 8 000 de euro obținuți deja pentru victoria din play-off-ul Cupei, după succesul facil de la Chiajna, pot fi suplimentați dacă echipa va avea un parcurs bun în grupe, unde fiecare victorie valorează 12 000 de euro. Iar cum Iașul are, pe hârtie, posibilitatea de a obține maximum de puncte, traseul fiind extrem de accesibil (două meciuri acasă cu echipe de Liga I cu probleme, UTA și Hermannstadt, și unul în deplasare la o grupare modestă de Liga a III-a, Sănătatea Cluj), Politehnica poate obține fără multe bătăi de cap încă 36 000 de euro, deci 44 000 de euro în total.

Poli poate încasa chiar 350 000 de euro!

Sumele pot crește însă și mai mult. O victorie în sferturi, unde ajung primele două clasate din cele patru grupe de câte șase echipe, aduce încă 25 000 de euro, iar un succes în semifinale – 50 000 de euro. Apoi, finalista mai ia 10 000 de euro, iar câștigătoarea încă 240 000 de euro. Trăgând linie, Politehnica poate încasa aproape 350 000 de euro dacă va câștiga Cupa!

În afară de rețeta financiară, și posibilitatea de a realiza o performanță sportivă pe care a atins-o anul trecut o divizionară secundă, Corvinul Hunedoara, câștigarea unui trofeu, ar trebui să reprezinte un stimul consistent.

Două debuturi la Poli în această seară

Primul pas pentru Poli în grupele Cupei va fi făcut astăzi, în Copou, de la ora 18:00, în duelul cu UTA, grupare cu care Iași a remizat alb în campionat, la Arad, pe 23 septembrie.

Gândurile gazdelor legate de confruntarea din această seară au fost prezentate ieri, într-o conferință de presă la care au participat antrenorul principal, Emil Săndoi, și jucătorul Ionuț Ailenei.

Primul a anunțat că nu se va baza pe patru titulari, Fernandez, Samayoa (care are și probleme medicale), Guilherme Soares și Roman, toți nefiind cooptați în lot. În plus, și alte piese importante ar putea fi pe banca de rezerve.

În locul lor sunt așteptați să apară jucători de rang doi, dar și doi debutanți, Mohammed Umar și Billel Omrani. Cei doi se pregătesc de mai multe luni în Copou, dar nu au apucat să joace vreun minut oficial deoarece nu au încăput pe lista fotbaliștilor care au dreptul să evolueze în campionat.

Gândurile lui Săndoi

Referitor la meci, Săndoi a spus: „Întâlnim o echipă cu care am jucat acum câteva etape și cu care am remizat. A fost un rezultat echitabil, chiar dacă noi am avut ocaziile mai clare. E un adversar incomod, care a legat în ultima perioadă mai multe rezultate pozitive, au câștigat în ultima etapă, cu Buzău, au urcat în clasament, Au făcut foarte multe transferuri, au un antrenor cu experiență, un lot echilibrat, numeros. Noi venim după eșecul de la Ploiești, care nu ne-a picat bine, și datorită modului în care a decurs jocul, cu multe greșeli individuale.

Încercăm să avem un parcurs bun în Cupă, o competiție pe care o respectăm. Voi da șanse unor jucători care au jucat mai puțin. Cei care vor intra au posibilitatea de a deveni titulari la următoarele meciuri de campionat”.

Poli se gândește la sferturi

Ailenei nu a ascuns faptul că fotbaliștii ieșeni se gândesc la calificarea în faza următoare a competiției. „Avem gânduri pozitive. UTA are un lot puternic, dar noi credem că avem și noi un lot puternic și mergem la victorie. Chiar dacă e un meci de Cupă, îl tratăm serios. Vrem să trecem de grupe și mai departe vom vedea. În ce mă privește, dacă voi juca, voi da totul, așa cum fac la orice meci la care sunt folosit” a spus portarul care are șanse de a fi titularizat astăzi.

În această săptămână, Politehnica va mai juca un meci oficial acasă, duminică, de la ora 13:30, cu Oțelul Galați, în ultima etapă a turului sezonului regulat al Ligii I.

Cine mai joacă în grupele Cupei?

Iată celelalte meciuri ale turului I din faza grupelor.

Grupa A: FC Argeș – CFR Cluj (marți, ora 21:00); CS Afumați – Ceahlăul Piatra Neamț (miercuri, ora 15:00); FC Botoșani – Rapid București (joi, ora 21:00).

Grupa B: Agricola Borcea – Petrolul Ploiești (marți, ora 14:30); Dinamo București – FCSB (miercuri, ora 21:00); Metalul Buzău – Universitatea Craiova (joi, ora 18:30).

Grupa C: Unirea Ungheni – FC Hermannstadt (miercuri, ora 15:00); Sănătatea Cluj – Farul Constanța (joi, ora 16:15).

Grupa D: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Reșița (miercuri, ora 15:00); Unirea Alba Iulia – Sepsi Sfântu Gheorghe (miercuri, ora 15:45); FC Miercurea Ciuc – Oțelul Galați (miercuri, ora 18:00).

