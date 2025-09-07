Un medic din Iași, adept al teoriilor conspiraționiste anticovid, implicat într-un scandal care a ajuns pe masa ministrului Sănătății

Un eveniment medical organizat sâmbătă la Brașov, sub titlul „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, a declanșat un val de reacții dure din partea autorităților și a comunității medicale. Au luat cuvântul mai mulți medici din spitale publice și clinici private, printre care și un medic ieșean, care au promovat teorii conspiraționiste și anti-vaccin, stârnind indignare și promisiuni de sancțiuni.

Ministrul Sănătății: „Dezinformarea este un atac direct la sănătatea românilor”

Ministrul Alexandru Rogobete a reacționat imediat, anunțând că a trimis Corpul de control la spitalele unde lucrează medicii participanți. Totodată, acesta a declarat că analizează sesizarea Parchetului.

„Mă gândesc chiar la sesizarea Parchetului cu privire la evenimentul de astăzi, care poate pune în pericol serios sănătatea oamenilor. Voi trimite Corpul de control al Ministerului Sănătății pentru a verifica modul în care a fost organizat acest eveniment, iar raportul va fi trimis și către Parchet”, a spus ministrul.

Potrivit lui Rogobete, dezinformarea medicală reprezintă „un atac direct la sănătatea românilor”.

Colegiul Medicilor: „Ne delimităm FERM de această pseudo-științifică conferință”

Reacția oficială a venit și din partea Colegiului Medicilor din România (CMR), care a precizat că reuniunea nu a avut aviz și nu poate fi creditată.

„Ne delimităm FERM de această pseudo-științifică conferință. Ea NEFIIND creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi”, a transmis instituția.

Colegiul a anunțat și că a sesizat Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), întrucât evenimentul a fost transmis live pe mai multe platforme online.

Cine sunt medicii implicați

Jurnalistul Dan Radu a publicat pe Facebook o listă cu numele medicilor care au urcat pe scenă, menționând explicit funcțiile acestora și reacțiile instituțiilor unde lucrează.

„O conferință intitulată simandicos ‘COVID-19 & Convergența Bio-Digitală’, organizată sâmbătă la Brașov, a provocat reacții dure din partea comunității medicale și a autorităților din cauză că la eveniment au participat și medici. (…) Pe scena conferinței au urcat mai mulți medici din spitale publice și clinici private, iar printre temele dezbătute s-au numărat teorii conspiraționiste și anti-vaccin”, scrie Dan Radu.

Lista nominală include:

Dr. Răzvan Constantinescu , medic primar gastroenterolog, UMF „Gr. T. Popa” Iași – cunoscut pentru pozițiile sale anti-vaccin și deja sancționat anterior cu avertismente și un vot de blam;

Dr. Tatiana Uruioc , medic neurolog, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei”, Buhuși – spitalul a anunțat că va sesiza Colegiul Medicilor;

Dr. Oana Secară , medic dermato-venerolog, Onești;

Un medic primar radiologie-imagistică , Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Brașov – conducerea spitalului s-a dezis de participare;

Dr. Geanina Hagima , medic obstetrică-ginecologie, București;

Argentina Tudor, psiholog din Arad.

„I-am dat aici pe acești medici, cu nume și prenume, ca să știți de dinainte la cine mergeți la tratament”, a adăugat Dan Radu în postarea sa.

Teorii conspiraționiste prezentate la Brașov

În cadrul conferinței, participanții au promovat idei controversate, fără fundament științific, printre care:

legături între vaccinarea anti-COVID și cazuri de „morți subite”;

ipoteza că SARS-CoV2 ar fi fost „prima armă biologică din istorie”;

afirmații conform cărora vaccinul ar fi un instrument de „control al maselor”.

Medicul Răzvan Constantinescu a declarat de la tribună:

„2025 și 2026 vor fi anii morților subite. (…) Toți în același mod, în interval scurt, singuri în cameră, după o zi în care se comportaseră absolut normal, fără semne de potențială gravitate”.

Alți vorbitori au afirmat că „COVID-19 a constituit un preambul” pentru o „a doua armă biologică” reprezentată de vaccin.

O conferință similară a avut loc în luna iunie și la Iași după același tipic.

Reacția spitalelor

Managerii unităților sanitare de unde provin unii dintre medicii participanți s-au delimitat public.

„Vom sesiza și Colegiul Medicilor luni dimineață, la prima oră. (…) Este trist că se întâmplă astfel de lucruri, mai ales de la medici cu experiență”, a declarat Constantin Poiană, managerul spitalului din Buhuși.

Și Spitalul de Copii din Brașov a precizat într-un comunicat că „nu a autorizat participarea medicului” și că opiniile exprimate „reprezintă exclusiv poziția persoanei”.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate: obligația de a respecta protocoalele

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a reamintit că medicii aflați în contract cu casele de asigurări au obligația să respecte ghidurile și protocoalele medicale validate științific.

„Pacienții sunt sfătuiți să nu se lase influențați de opiniile răspândite fără fundament și să țină cont întotdeauna de medicii care le urmăresc cazurile medicale”, se arată în comunicatul CNAS.

Ce spune jurnalistul CTP despre acest scandal

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție imediată față de acest scandal. Mai jos redăm integral poziția sa.

„La conferința de la Brașov, dedicată, de fapt, sub speciosul titlu „COVID 19 și convergența biodigitală”, ideii: «Vaccinul anti COVID, arma biologică a Diavolului» au participat și niște medici în toată regula, cadre universitare, specialiști, în alte domenii decât epidemiologie, care au dreptul și datoria de a trata pacienți – mi-e rușine mie să le scriu numele. Acești vraci ai Noului Ev Mediu au discutat despre cum a fost lansat vaccinul anti Covid împotriva omenirii ca s-o împuțineze și s-o controleze, fie direct, fie prin cancere, autism și AVC-uri, diagnostice demne de doctorul lor Honoris Causa, Georgescu-Dumnezeilă, pe care mai mult ca sigur l-au și votat cu entuziasm. E greu să comentezi așa ceva, mai ales când porți un anume respect meseriei de medic. Doar mă întreb: cum e posibil ca un medic, adică, pentru mine, un om de știință, să vehiculeze astfel de viruși umpluți cu neant care atacă creierul, iscând pandemii la fel de periculoase pe cât COVID 19? Poate aveți dumneavoastră, cadre medicale sau nu, un răspuns sau mai multe. Poate are și Colegiul Medicilor unul”

