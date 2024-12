Un medic ieșean, candidat pentru Parlament, păcălit de escrocii online cu acțiuni la SIF Muntenia. După, a fost și amenințat

Bărbatul locuiește în Târgu Frumos, iar acum se află pe ”lista” celor peste 500 de ieșeni păgubiți prin metoda dividendelor. Jurnaliștii „Ziarul de Iași” au scris de mai multe ori despre cazuri ale ieșenilor care au rămas fără bani în conturi, sume de zeci de mii de euro, după ce au oferit parolele de acces ale conturilor bancare unor persoane dubioase.

Contantin J., în vârstă de 42 de ani, este medic de profesie. Pe 30 octombrie, doctorul a fost sunat pe telefonul personal, în jurul orei 19, de pe numărul de telefon 0312221742, iar interlocutorul i-a comunicat că are de ridicat suma de 7.300 de lei, „contravaloarea unor acțiuni la SIF Muntenia”. I s-a adus la cunoștință că poate intra în posesia acestei sume prin transfer bancar sau să meargă personal la Brăila, la un sediu oarecare. Acesta a optat pentru transferul bancar, menționând Banca Transilvania, unde are un cont bancar.

După golirea contului, nu a mai răspuns la telefon

Persoana respectivă s-a prezentat ca fiind Șerban Petru, și i-a comunicat că va anunța un colaborator de la Banca Transilvania pentru a intra telefonic în legătură cu el. „Am fost apelat la ora 19:13 de pe numărul de telefon 0264308029, de către un așa-zis operator al Bănci Transilvania, pentru a face tranzacția bancară prin BT PAY. Am avut o reținere, și am decis să vorbim în altă zi. În data de 31 octombrie 2024, am fost apelat de mai multe ori de pe numărul de telefon 0770353119, de așa zisul operator bancar, care m-a îndrumat cum să golesc contul meu bancar de suma de 10.000 RON, prin descărcarea aplicației mobile ANYDESK (aplicație pentru control de la distanță al unui calculator, n.r.), cu promisiunea că apoi să primesc suma totală de 17.500 RON. După golirea contului meu bancar, s-a încheiat convorbirea telefonică. În zadar am încercat să iau legătura cu această persoană misterioasă, deoarece nu mai răspundea nimeni”, a povestit Constantin.

Acesta mai spune că, spre seară, în aceeași zi, a fost sunat de pe același număr de telefon de către un bărbat necunoscut, care s-a recomandat a fi avocat. „Am fost sunat pe WhatsApp de către un anume Mariu Mihalcă, de pe numărul 00447587896471, și, pe un accent moldovenesc, mi-a spus că este de profesie avocat, că este nedumerit de ce sun insistent la numărul de telefon 0770353119, să nu mai scriu mesaje la acest număr, deoarece așa numitul Șerban Petru nu a primit de la mine nicio sumă de 7.300 RON prin transfer bancar. După două zile de la această escrocherie financiară, aflu că și un prieten de-al meu din localitatea Bălțați a primit un apel de la numărul 0040339228089, încercând să-l păcălească și pe dânsul prin aceeași metodă”, ne-a mai spus medicul din Târgu Frumos. Plângerea medicului se află acum în lucru la Poliție.

O altă escrocherie la Iași: 60.000 de euro

„Ziarul de Iași” a mai scris despre escrocii care fură banii din conturi pretinzând că sunt consultanți care vând acțiuni cu randament mare. Escrocii se folosesc de numele unor companii cu potențial mare pe piața bursieră, cum ar fi Hidroelectrica, Transgaz, Romgaz sau Nuclearelectrica. În vară, am prezentat cazul unei o familii de pensionari din Iași care a fost „momită” cu acțiuni Hidroelectrica. Așa s-a întâmplat și cu ieșenii escrocați recent: au fost sunați de un „broker specializat” care i-a „îndrumat” în acest sens. În cazul nostru, o familie de pensionari, amândoi în jurul vârstei de 80 de ani, ambii însă la curent cu tehnologia de bază a folosirii smartphone-urilor. Soția a completat formularul, apoi a fost sunată de un „broker”, însă, lucru de altfel prevăzut de escroci, nu a reușit să depună cei 1,200 lei în depozit, și ca urmare așa-zisul broker i-a cerut să își instaleze pe calculator programul AnyDesk, ca să o ajute de la distanță.

După ce femeia a instalat programul de control al computerului de la distanță, brokerul hoț a trecut la următoarea etapă a înșelătoriei: accesarea contului bancar al femeii, pentru înființarea așa-zisului depozit. Victima i-a oferit acces astfel la toate datele contului bancar pe care le avea în computer, iar cel în cauză a modificat parolele, preluând astfel controlul total al contului.

Surpriza celor doi pensionari a venit relativ repede, când soțul, titular al contului, a început să primească notificări pe telefon că a făcut transferuri bancare în diferite alte conturi, în sumă totală de 60.000 de euro. Reacția sa a fost de stupoare, însă era deja prea târziu. A sunat la numărul așa zis-ului„broker” și a cerut explicații, însă acesta i-a vorbit impertinent. Banca la care au fost ținuți banii le-a transmis celor doi pensionari că toate procedurile de transfer au fost corecte, fiind respectate procedurile standard în derularea operațiunilor bancare online. Din punctul de vedere al băncii, toate plățile au fost efectuate cu accept al titularul de cont, ceea ce, în termeni tehnici vorbind, a fost real. Singura opțiune care le-a mai rămas celor doi păcăliți a fost să anunțe Poliția.

Cazurile de genul acesta sau similare sunt de ordinul sutelor, iar capacitatea Poliției de a le urmări și rezolva este destul de limitată. Se pare că hoții știu și acest lucru. După depunerea plângerii la Poliție, „brokerul” a înapoiat, tot online, în bancă, o sumă infimă: 4.000 de lei, ca gest de „generozitate” față de victime.

Publicitate și alte recomandări video