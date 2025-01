Un medic ieșean, Emanuel Chifor, pregătește viitorii campioni la șah. „O încărcare a bateriilor, nu ca un efort suplimentar”

Pasiunea lui Emanuel Chifor pentru șah a apărut la vârsta de 8 ani și jumătate, când mama sa l-a dus la un club din Iași. De atunci, a început o carieră în șah, iar de-a lungul timpului a strâns o serie impresionantă de premii.

„Am fost vicecampion european la șah rapid pe echipe în 2008 și am câștigat multe medalii la campionatele naționale. Am fost campion național pe echipe și am medalie de bronz la campionatul național la vârsta de 18 ani. Am fost chiar campion național universitar și vicecampion național universitar. De-a lungul timpului, am obținut titluri naționale și internaționale, iar această pasiune m-a ghidat în multe momente din viața mea”, a transmis Emanuel.