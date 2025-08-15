Un membru al familiei de interlopi Corduneanu a fost arestat ieri după ce a lovit o femeie chiar în curtea Tribunalului Iași din Târgu Cucu/VIDEO

Vaslie Călin, unul dintre frații Corduneanu, este acuzat că a lovit-o pe Iuliana Horodinschi, o femeie care fusese martor în mai multe procese ale interlopilor.

Ea făcea un live în curtea Tribunalului din care ieșea Călin Vasile și Adrian Corduneanu. Aceștia au înjurat-o, iar apoi Călin Vasile a lovit-o. Imaginile au ajuns în presa din Iași.

Interlopul a fost reținut pe 13 august

”La data de 13 august, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Iași au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat, de 45 de ani, bănuit de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din investigațiile efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că, la data de 4 august, în timp ce s-ar fi aflat în municipiul Iași, acesta ar fi agresat fizic o femeie, de 27 de ani, tulburând totodată ordinea și liniștea publică prin faptele sale.

La data de 14 august, bărbatul reținut va fi prezentat, cu propuneri legale, Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și Judecătoriei Iași. Cercetările sunt continuate”, au precizat reprezentanții Poliției.

Tot polițiștii, imediat după agresiune, au oferit date cu privire la reținerea interlopului Vasile Călin.

Femeia i-a filmat pe interlopi și la Broșteni

”Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public, în care se observă că o femeie care se deplasa pe o stradă din mun. Iași ar fi fost agresată fizic și i-ar fi fost aduse injurii, precizăm următoarele: la data de 4 august, Secția 3 Poliție Iași a fost sesizată prin S.N.U.A.U 112, de o femeie cu privire la faptul că în timp ce deplasa pe o stradă din municipiul Iași, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adresat injurii de către un bărbat. Ca urmare a verificărilor efectuate de polițiștii Secției 3 Poliție Iași a rezultat faptul că pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, femeia, în vârstă de 27 ani, ar fi fost agresată fizic și i s-ar fi adus injurii de către un bărbat. De asemenea, femeia a menționat că nu dorește să formuleze plângere penală pentru savârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe”, a detaliat polițiștii.

Horodinschi este cunoscută în mediul interlop că îi filmează pe frații Corduneanu, motiv pentru care aceștia se simt agasați. Ultima ”ispravă” a femeii de 27 de ani a fost la Broșteni, unde a mers și a filmat pe ”suveraniștii” interlopi Petronel Corduneanu și soția acestuia Alina Elena Filip în compania lui Călin Georgescu.

