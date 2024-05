Un mic geniu al calculelor. Cine este copilul din Valea Lupului care a ajuns în finala ,,Românii au talent”

Băiețelul caracterizat drept un calculator matematic viu, putând face calcule matematice mentale cu mai mulți termeni, fără hârtie și creion, în timp record, eventual, recitând și o poezie, își dorește să câștige competiția.

,,Se pregătește intens, sunt doar foi cu calcule prin casă. Cam o oră și jumătate pe zi exersează, și în weekend când are câte o competiție. El nu are emoții. Eu am. Karlos a fost al doilea ca număr de voturi în semifinală”, a declarat Florin Zapodeanu, tatăl băiatului.

În marea finală, care are loc în direct la ProTV pe data de 31 mai, vor fi 10 finaliști, însă doar unul va fi votat de public pentru a obține premiul cel mare, în valoare de 120000 euro.

Așa cum a povestit tatăl micului geniu pentru ,,Ziarul de Iași”, abilitatea lui Karlos a fost descoperită încă de când acesta avea 5 ani. Tot atunci l-a dus pentru prima oară la un curs de matematică.

,,Și eu eram foarte bun la matematică când eram mic, de vârsta lui. Am mâncat-o pe pâine, o aveam și pe mătușă mea profesoară de matematică, poate fi genetic. Eu am văzut că are înclinația asta și l-am dus la un centru privat să-l testeze. Acum are un an și ceva de când merge doar pentru performanță. Mai sunt care vin tot pentru performanță, dar ce face el nu pot ceilalți, adică să memoreze numerele. Real, el poate reține cifrele și dacă apar o secundă în fața lui”, a adăugat acesta.