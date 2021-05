Un mic secret

Într-una din primele zile ale anului 1990, coboram Copoul ducând un maldăr de ziare în braţe. Am traversat parcul unde erau statuile voievozilor, am trecut pe lângă Romtelecom şi am ajuns în dreptul Casei Asigurării Meseriaşilor, la „Boltă”, cum i se mai spune... Acolo am fost descoperit de doi indivizi, care s-au apropiat în fugă. Ştiam ce va urma. M-am proptit în zidul calcanului înnegrit, care mărgineşte clădirea, am dezvelit marfa şi am ridicat uşor piciorul drept ca să ţin lumea la distanţă. Riscam altfel să mă sufoc. Zeci de mâini întinse, fiecare ţinând o monedă de aluminiu de cinci lei, erau îndreptate spre mine. În cinci minute am dat toate ziarele „Opinia studenţească”. Au apucat să cumpere doar o parte dintre doritori, şi numai aceia care aveau bani mărunţi. Ceilalţi au fost ghinionişti.

Un an după aceea, pe 27 mai, a apărut primul număr al ziarului „Monitorul”, care a devenit „Ziarul de Iaşi”, în 2001. Era un ziar cu trei pagini, o invenţie ciudată, posibilă printr-un mix de utilizare a tehnologiei vechi şi a celei noi. Pentru a economisi un „calandru” la rotativă, paginile 2 şi 3 erau printate de pe calculator şi trimise în tipografie ca o fotografie. Astfel, textele nu mai trebuiau culese manual la linotip. Printarea sub formă de poză, pe imprimante laser, dura o jumătate de oră, timp în care tehnoredactorii priveau miraţi la clepsidra care apărea în centrul ecranului de la computerul cu procesor Z286, cu memorie RAM de 128KB. Dacă astăzi ai cere cuiva să facă asta, probabil ar încerca o dată sau de două ori, dar şi-ar da demisia dacă ar trebui să o facă seară de seară. Cu toate acestea, cu toţii eram bucuroşi şi mândri. Simţeam că suntem parte a unei revoluţii. Tehnologia digitală sufla în pânzele industriei media şi răsturna câteva secole bune de când Gutenberg inventase tiparul.

Reporterii se băteau pe telefoanele fixe din redacţie, iar numărul de linii era limitat de costurile astronomice practicate de Romtelecom. Ca să vorbeşti cu o sursă, o sunai la serviciu, până la orele două sau trei. După aceea era o loterie. Un reporter abil, care trebuia să vorbească cu primarul Constantin Simirad, după orele acestuia de serviciu, trebuia să se documenteze temeinic. Trebuia să afle unde a plecat de la birou, iar apoi începea să sune la Partidul Alianţei Civice, să întrebe dacă a ajuns acolo, apoi acasă, la soţia sa, la prietenul şi colegul de partid Liviu Antonesei, la viceprimarul Vasile Dumitru, la Starea Civilă, la regia Citadin şi, în final, din nou acasă, în Tătăraşi. Dacă nu răspundea nici atunci, suna la vecinul său, să-l întrebe dacă l-a văzut cumva. Ajunsesem să ştim obiceiurile tuturor persoanelor cu funcţii publice, în ce restaurante mănâncă, unde joacă fotbal, şi alte lucruri, uneori de nespus. Dar nu ne era greu. Munceam ca să răspundem la câteva întrebări de bază: cine, ce, unde, când, cum, de ce.

Apoi au apărut staţiile radio, „motorolele”, pagerele, telefoanele mobile, email-ul. Computerele şi-au dublat anual puterea, liniile de transmisii de date au devenit tot mai încăpătoare, aparatele foto şi video s-au miniaturizat şi s-au comasat, în zilele noastre, toate, în telefoanele smart.

Reporterii noştri s-au specializat, au învăţat la marile redacţii europene şi americane: The Sunday Times, The Sun, The Guardian, The New York Times, San Francisco Chronicle, The Washington Post şi multe altele. Piaţa locală şi naţională s-a umplut de ziare, industria TV a explodat efectiv, iar cititorii s-au împărţit pe grupuri de interese. Politica şi nu numai a împărţit apele.

În urmă cu două zile, stăteam la birou, cu ecranul uriaş al computerului în faţă. Spătarul scaunului era rezemat de perete şi piciorul drept era aşezat peste cel stâng. Am deschis computerul şi deodată m-a izbit o senzaţie care a adus brusc în faţa ochilor situaţia în care eram în acea zi de început al anului 1990, sprijinit de zidul calcanului de la Casa Asigurării Meseriaşilor. Am văzut un puhoi de mâini întinse spre mine, şi o sumedenie de voci strigând asurzitor. Doar că nu cereau ceva, ci voiau să-mi dea. Marfa era aceeaşi: informaţia. Nu voiau bani, o dădeau gratis. O efervescenţă voioasă, gravă, eratică de voci care trăiesc o viaţă intensă pe reţelele sociale m-a zăpăcit. Mi-au venit în minte cuvintele de acum 2000 de ani, pe care unii le interpretează lejer în registrul media: „Iar adevărul vă va face liberi!”. M-am întrebat dacă este chiar aşa, dacă am ajuns acele vremuri? Am trecut apoi în revistă, într-o fracţiune de secundă, parcursul celor 30 de ani. Lumea s-a schimbat din temelii, mi-am spus.

Şi totuşi, ceva a rămas la fel. Un mic secret, aş spune, de care, paradoxal, pare a fi nevoie acum mai mult decând oricând. Anume, pentru toate lucrurile importante, „Ziarul de Iaşi” are răspunsuri la următoarele întrebări: cine, ce, unde, când, de ce şi cum. Verificate, sigure şi clare. Asta ne este meseria.