MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
Național

Un miliard de euro în bancnote false, cât pe ce să invadeze România. Banii au fost descoperiți în cutii, la vamă

De Redacția
vineri, 10 octombrie 2025, 15:30
2 MIN
Un miliard de euro în bancnote false, cât pe ce să invadeze România. Banii au fost descoperiți în cutii, la vamă

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro.

„În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, anunţă, vineri, Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, 40 de cutii conţineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie şi 20 de cutii conţineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie. Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

„Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis sursa citată.

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă este partener cu Autoritatea Vamală Română în cadrul Operaţiunii internaţionale DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL. Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene din ţări precum China, Turcia, etc. Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.

Etichete: bancnote, contrafacute, Vama

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network