Un milionar a cumpărat o echipă de fotbal ca să-și trimită copilul pe teren. Niciun antrenor nu îl voia pentru că are peste 120de kg

Zib Cuju e un nume necunoscut pentru Europa. Totuși, la acest club evoluează Joao Pedro, fost fotbalist de la Everton, care a luat drumul Asiei încă din 2019, motivat de salariile excelente oferite în acea zonă a lumii.

Chinese businessman bought Zibo Cuju, second tier Chinese side, and told the coach to play his 126kg son.



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/ylJehD0BAf