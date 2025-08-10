Un militar luptă să poată merge din nou, la Spitalul de Recuperare Arcadia. Povestea lui Andrei, care a stat în picioare cu ajutorul tehnologiei robotizate după cinci luni de la un diagnostic crunt

Un tânăr de 26 de ani care a rămas imobilizat în urma unui accident rutier se luptă pentru a învăța să meargă din nou. Urmează de șapte luni un plan de recuperare robotizată la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia.

Andrei are 26 de ani și este din Lunca Banului, județul Vaslui. A fost militar timp de 2 ani la Iași în Batalionul 151 Infanterie „Lupii Negri”, apoi încă 2 ani la Huși în cadrul Batalionului 202 CBRN Apărare „Gen. Gh. Teleman”. Pe 18 decembrie anul trecut s-a hotărât să meargă împreună cu un prieten cu mașina la Vaslui să vadă târgul de Crăciun.

„După câteva ore de plimbare printre brazii împodobiţi şi căsuţele luminate multicolor, am hotărât să ne întoarcem acasă. Într-o curbă, prietenul meu, care conducea, a pierdut controlul volanului şi maşina în care ne aflam a intrat într-un microbuz. Impactul a fost mai mare pe partea dreaptă unde, eram eu. Îmi amintesc că am văzut doar 2 faruri în faţă şi de acolo nu mai știu nimic. În ambulanţă mi-am revenit şi am rugat medicul care era cu mine să îmi dea un telefon să îmi sun tatăl să îi spun ce s-a întâmplat. Apoi iarăşi am leşinat”, a povestit Andrei.

A fost transportat de urgență la Spitalul Județean din Vaslui, apoi de acolo a fost mutat la Iași, la Neurochirurgie. Acolo a aflat urmările accidentului: fractură de coloană vertebrală, trei coaste rupte și un plămân perforat. Dar vestea cea mai dură a primit-o după ce a aflat că medicii au reușit, totuși, să-i salveze viața: s-ar putea să nu mai meargă niciodată.

„Nu îmi mai simţeam deloc picioarele. Am fost operat în urgenţă, iar sărbătorile de iarnă le-am petrecut în spital. A fost o perioadă destul de grea. Medicii mi-au spus atunci că am nevoie de recuperare medicală timp îndelungat”, a povestit Andrei.

De la accident, Andrei stă în spital – a fost acasă doar de trei ori

Familia s-a interesat unde ar putea fi dus Andrei pentru a beneficia de recuperare. Sora lui a spus că a aflat de Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia de pe internet. Îşi dorea foarte mult ca Andrei să fie tratat într-un spital privat cu terapii robotizate care să îl ajute să meargă din nou.

„În urma accidentului, cea mai mare problemă a lui Andrei, pe care o are și acum, a fost că nu își poate mișca picioarele, nu are mobilitate de la brâu în jos. După intervenția chirurgicală de la Iași, fiind și perioada sărbătorilor, a fost destul de greu să îl transferăm direct într-un alt spital pentru recuperare. Dar nu știam unde. Am aflat de Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia de pe internet, am văzut că avea comentarii favorabile și am luat legătura cu specialiștii de acolo. Transferul lui Andrei s-a făcut direct la Arcadia de la Spitalul «Prof. Dr. Nicolae Oblu». El nu a trecut deloc pe acasă. De fapt, de la accident Andrei a fost acasă de 3 ori”, a povestit Andra Giurea, sora lui Andrei.

Pe 13 ianuarie 2025 Andrei a fost transferat la Spitalul de Recuperare Medicală Arcadia, unde a intrat în grija dr. Alina Miron, medic primar medicină fizică și reabilitare. Aceasta își amintește că, la internare, diagnosticul a fost de paraplegie completă și traumatism vertebro-medular dorsal.

„A venit după ce fusese supus unei intervenții chirurgicale de stabilizare a vertebrelor, deoarece suferise traumatisme grave la nivelul coloanei și a măduvei spinării în urma unui accident rutier. Era într-o stare dificilă, nu era capabil să se ridice din pat sau să treacă de pe pat pe scaunul rulant. L-am învățat să se descurce și acum e autonom. Dar la începutul internării ne-am axat mai mult pe partea medicală, pentru că avea diverse complicații. De aproximativ 3 luni se concentrează pe recuperare cu ajutorul roboților, care îl ajută foarte mult. Vorbim aici de verticalizare cu sisteme robotizate, apoi de folosirea unui robot care simulează mersul ”, a explicat medicul.

După cinci luni de recuperare, cu ajutorul roboților, Andrei a stat în picioare

Alina Popa, directorul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia își amintește că în momentul în care Andrei s-a internat în unitatea sanitară, pe lângă faptul că nu se deplasa, stare emoțională nu era cea mai bună, nu voia să iasă din rezervă și refuza să comunice.

„Cu ajutorul unui plan de recuperare robotizată, având alături o echipă de terapeuți și un medic coordonator de caz, Andrei este acum o altă versiune a sa. A avut și are alături familia care a înțeles că trebuie să îl privească pe Andrei ca pe un membru care are nevoie de multă susținere. Am avut bucuria să îl văd după aproximativ 5 luni în ortostatism, adică în picioare în poziție verticală. Cu ajutorul roboților, medicii au avut posibilitatea să îl verticalizeze corect, chiar dacă Andrei nu își poate folosi membrele inferioare. Acum face recuperare cu un robot, de tip exoschelet, care se montează pe membrele inferioare și astfel reușește să facă pași. La început făcea câte 2 ture în centru de terapie, acum multiplică aceste ture. Practic și-a reinițiat mersul”, a explicat Alina Popa.

La începutul acestei luni, Andrei a mai suferit o intervenție minim invazivă într-un spital din București. A fost decizia lui și a familiei din dorința de a obține mai mult din punct de vedere locomotor.

Milioane de cârcei în picioare, un semn de speranță

„A fost complicat pe partea de recuperare, Andrei a stat foarte mult întins, nu reușea să își mențină echilibrul, dar ușor a făcut progrese. Am reușit să luăm legătura și cu un medic din București care în urma vizualizării examinărilor imagistice a considerat că ar fi bine ca Andrei să mai facă o intervenție prin care să se elibereze canalul medular, să îi fie scoase toate fragmentele osoase care i-au rămas după ce a suferit traumatismul la coloană și să se facă o decompresie. După intervenție, Andrei a avut dureri destul de mari la membrele inferioare și spunea că simte la picioare un milion de cârcei la un loc. Acest lucru ne-a dat cumva speranțe. Andrei a revenit la Arcadia unde continuă recuperarea și spune că simte că a făcut progrese. Nimeni nu ne poate spune de cât timp va fi nevoie pentru recuperarea lui Andrei. Cred că este și un test de răbdare”, a punctat Andra Giurea.

Aceasta a mai povestit că au fost multe persoane care și-au oferit sprijinul pentru a susține recuperarea lui Andrei. Au existat si firme care au ajutat prin redirecționarea impozitului. Medicii care l-au operat și specialiștii de la Arcadia i-au spus lui Andrei că are un organism tânăr şi că trebuie să lupte pentru a încerca să meargă din nou.

„Doctorii mi-au spus să trag tare cu şedinţele de recuperare. Nu mi-au dat un verdict clar, dar am înţeles că sunt şanse să merg deoarece am un organism tânăr. Pe lângă familie am alături de mine şi mulţi prieteni care mă ajută şi mă susţin. Mereu mi-am dorit să fiu militar. Sunt soldat gradat fruntaş, dar acum va trebui să mă pensionez. Dacă ar fi să vă spun care ar fi primul lucru pe care l-aş face dacă aş reuşi să merg din nou ar fi să joc fotbal”, a spus Andrei.

Două ședințe de recuperare pe zi, 90 de minute fiecare

Și directorul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia, unde Andrei face recuperare robotizată, speră ca acesta să reușească să plece din spital pe picioare și să devină autonom. Unitatea medicală și-a deschis porțile în comuna Bârnova pe 5 septembrie 2022 cu o echipă formată din 40 de profesioniști. Unitatea medicală este situată în mijlocul naturii și beneficiază de un parc terapeutic.

Aici pacienții cu afecțiuni cronice sau acute au acces direct și imediat la recuperare medicală personalizată. Ei pot accesa planuri individualizate de tratament cu tehnologie robotizată inclusă cu sau fără internare.

„Este un concept unic, o soluție complexă de reabilitare medicală și de reeducare funcțională pentru pacienții cu afecțiuni neurologice și neuromotorii, post traumatice, musculoscheletale, reumatismale inflamatorii, cardiovasculare și respiratorii. Vorbim de o abordare holistică prin integrarea diferitelor tipuri de terapii precum clasică, inovativă, terapii robotizare și non-robotizate și cea complementară. Circuitul medical este personalizat în funcție de particularitățile pacientului și de răspunsul acestuia la tratament”, a explicat Alina Popa, directorul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia.

Alina Popa, directorul Spitalului de Recuperare Medicală Arcadia

Aceasta a mai spus că pacienții realizează sesiuni de recuperare medicală, 2 pe zi a câte 90 de minute fiecare. Acest lucru înseamnă 3 ore de terapie zilnic, de luni până vineri, iar sâmbătă și duminică câte o singură sesiune, în partea a doua a zilei fiind pauză terapeutică.

Pe Andrei îl poți găsi zilnic în centrul de terapie, unde face un antrenament al mersului asistat robotic. Speră și el, la fel ca alți pacienți, că va putea pleca pe picioarele lui acasă.

************************************************

Ajută-l pe Andrei Antohi

Diagnostic: Paraplegie flască în urma unui accident grav. Are nevoie urgent de sprijin pentru recuperare neurologică și motorie.

📍 Este internat la Spitalul Arcadia, dar recuperarea va fi de durată și costisitoare.

💙 Orice donație poate face diferența!

📥 Conturi pentru donații:

🏦 IBAN Lei: RO35 RZBR 0000 0100 2227 5767

💶 IBAN EUR: RO69 RZBR 0000 0600 2070 6808

👤 Titular: Andra Giurea

🏦 Banca: Raiffeisen Bank – SWIFT: RZBRROBU

✍️ Detalii plată: Donație Andrei

📲 REVOLUT:

👤 Andra Madalina Luciana Antohi

💳 IBAN: RO30 REVO 0000 1736 9974 8421

SWIFT: REVOROBB

🏢 Ești firmă? Poți redirecționa o parte din impozitul pe profit prin contract de sponsorizare. Scrie-mi pentru contract!

📞 0799 733 245

