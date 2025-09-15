Un moldovean băut ce a lovit două mașini în timp ce parca ține în șah Omniasig de șase ani

De șase ani, Omniasig încearcă să stoarcă 3.500 de lei de la un moldovean. Băut și fără permis, acesta ar fi lovit două mașini, încercând să parcheze. Procurorii nu au reușit să-l trimită însă în judecată, iar cercetarea judecătorească nu a lămurit nici ea prea multe.

Procesul a fost deschis în noiembrie 2019, când Omniasig SA a cerut Judecătoriei obligarea lui Eugen-Ciprian C. la plata a 3.519 lei, reprezentând contravaloarea unor daune pe care asigurătorul fusese nevoit să le plătească în urma unui accident provocat de acesta. În seara zilei de 17 august 2017, fără permis și sub influența unei alcoolemii de 1,35‰, el a încercat să parcheze pe strada Lucefărului din Lunca Cetățuii. Nu reușise să-și facă loc altfel decât intrând în coliziune cu o Dacia Dokker și un Ford Escort parcate. Omniasig trebuise să suporte reparațiile.

Martorii fuseseră informați de terțe persoane

În apărare, reprezentantul legal al cetățeanului moldovean a invocat lipsa calității procesual pasive a acestuia. Omniasig SA chemase pe altcineva în judecată, în cuprinsul plângerii fiind menționat „Eugen C.”, nu „Eugen-Ciprian C.”. Pe de altă parte, între avariile menționate în procesul-verbal de constatare și cele din calculația reparațiilor existau anumite diferențe. Fuseseră înlocuite componente și piese care nu fuseseră avariate, costurile ajungând astfel mult mai mari decât cele justificate.

Magistrații Judecătoriei și-au bazat decizia pe cu totul alte elemente decât cele invocate de apărător. Lipsa unuia dintre cele două prenume nu reprezenta o problemă, fiind clar cine este pârâtul vizat. Era o simplă greșeală de formă. Prejudiciul cauzat exista și fusese constatat legal. Pe de altă parte, pe latura penală a cazului, Parchetul de pe lângă Judecătorie începuse urmărirea penală imediat după accident. În noiembrie 2021 însă, se dispusese clasarea cauzei, în esență, din lipsă de probe. Nu se putuse demonstra că moldoveanu se aflase la volan. Nu existau imagini suprinse de vreo cameră de supraveghere, iar martorii nu putuseră afirma că îl văzuseră pe Eugen C. la volan. Toți martorii fuseseră informați de terțe persoane cu privire la producerea accidentului.

„Reclamanta nu a reuşit să facă dovada”

Declarațiile a doi martori erau contradictorii, fiecare spunând că a auzit de la celălalt de implicarea moldoveanului în accident. Eugen C. avusese acces la autoturism, dar acest fapt în sine nu era suficient ca probă. Șoferul se prevalase de dreptul de a nu da declarații, iar în lipsa unor probe clare, acuzația nu putuse fi dovedită.

„Deşi ordonanţa de clasare definitivă nu are autoritate de lucru judecat în faţa instanţei civile, prin probatoriul administrat în cauză reclamanta nu a reuşit să facă dovada faptului că pârâtul C. Eugen Ciprian este persoana răspunzătoare de comiterea faptei ilicite şi producerea prejudiciului. Ordonanţa procurorului constituie un mijloc de probă care, fără a avea caracter absolut, dă naştere unei prezumţii simple de adevăr, care nu a fost răsturnată prin administrarea probelor contrare”, au arătat judecătorii.

Plângerea Omniasig SA a fost respinsă de Judecătorie. Sentința a fost contestată de asigurător, dosarul fiind preluat de Tribunal.

