Un moment incredibil în istoria democrației românești: fără președinte ales

În ultima vreme apar pe piață volume excelente de diseminare a rezultatelor științelor tehnice, economice, sociale, politice, istorice, ca reacții la evenimente majore, surprinzătoare, intempestive, care marchează evoluția lumii în care trăim și existențele fiecăruia dintre noi. Câștigarea alegerilor prezidențiale din SUA de către președintele Donald J. Trump și anularea alegerilor prezidențiale din România anului 2024 sunt evenimente la care ne vom raporta în perioada următoare, așa cum am procedat și cu evenimentele din anul revoluționar 1989, prăbușirea comunismului în Europa Centrală și Est, urmată de schimbarea ordinii mondiale pentru câteva decenii. Chiar dacă unii declară ritos că nu au nicio treabă cu politica, că nu sunt interesați de politicieni, alegeri, guvernare, realitatea este că nu pot evita consecințele acțiunii celor care exercită și/sau influențează puterea politică.

La inițiativa doamnei Lidia Bodea, directoarea Humanitas, beneficiind de coordonarea profesorului de științe politice Cristian Preda, a apărut recent o carte care reunește articole semnate de politologi, istorici, jurnaliști, scriitori despre Cum a rămas România fără președinte ales. Între coperțile acestei cărți vom întâlni texte semnate de Anne Applebaum, Dennis Deletant, Sabina Fati, Radu Paraschivescu, Cristian Preda, Oliver Jens Schmitt și Ioan Stanomir. Acești autori consacrați scriu din perspectiva profesională și de viață proprie despre fragilizarea fără precedent a democrației românești petrecută în ultima lună a anulul trecut, cu incursiuni în istoria recentă, analize și interpretări contextualizate, care uneori ies din matca neutralității ideologice, amuzante pe alocuri (v. textul lui Radu Paraschivescu) și care arată cât de serios ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru.

Anne Applebaum, jurnalistă cu studii la Yale University și London School of Economics, specializată în istorie și relații internaționale, având articole semnate în Daily Telegraph, Washington Post, The Economist, The Atlantic, scrie despre cum misticismul antiștiințific favorizează autocrația și apariția pe scena politicii a noilor rasputini în genul lui Călin Georgescu – „omul care și-a lăsat cu gura căscată concetățenii câștigând primul tur al alegerilor prezidențiale din România, pe 24 noiembrie, deși abia dacă apărea în sondajele de opinie”. Succesul electoral al prezidențiabilului Călin Georgescu este pus pe seama utilizării tehnicilor de marketing sociopolitic în mediul online, în special pe platforma TikTok, prin care propagă un discurs în care găsim elemente din mistica New Age, ortodoxim, ideologia euroasianistă a lui Alexandr Dughin, suvernanism condimentat cu figuri sinistre ale Mișcării legionare și pseudo-patrioți din perioada comunistă, amestecate cu programe de dezvoltare durabilă, medicină naturistă, superstiții și pacifism de inspirație sovietică. Toate aceste elemente creează o aparență de științificitate a discursului electoral, în fapt fiind mostre evidente de obscurantism, anti-raționalism, bigotism, conturând profilul unui mesia politic sau un gen de leviathan anti-globalist. Discursul și tacticile electorale ale lui Călin Georgescu au sedus oameni simpli și intelectuali, autohtoni și diasporeni, perdanți ai tranziției postcomuniste și îmbogățiți de carton ai intergării europene, politicieni eșuați care se regăsesc mai nou în discursul suveranist și anti-sistem. Trăim într-o lume în care carisma, emoția, logoreea înlocuiesc rațiunea, știința, echilibrul, conchide Anne Appelbaum.

Un bun cunoscător al istoriei politice din România înainte și după comunism, Dennis Deletant, profesor invitat al Catedrei de studii românești de la Georgetown University – Washington, D.C., scrie că democrația românescă se află într-o situație extrem de dificilă după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale de anul trecut. Ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024 reprezintă o consecință a reflexelor antidemocratice ale celor care au preluat puterea în decembrie 1989, care au provocat mineriadele, evenimentele de la Târgu Mureș din martie 1990, care au întârziat nepermis de mult reformele socioeconomice și care, acum, se fac responsabili la slaba absorbție a fondurilor europene, recent finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „În mai multe privințe, este vorba despre un eșec al clasei politice din România de după Revoluția din decembrie 1989. Pozițiile asumate de guvernele care s-au succedat și acțiunile acestora, precum și aparatul birocratic s-au caracterizat prin impulsuri autocratice și lipsă de previzibilitate”, precizează Deletant. Problema este că toată lumea se îndreaptă împotriva actualei clase politice și solicită o schimbare în atitudine și comportament în exercitarea puterii, în timp ce clasa politică aflată la guvernare pare să nu înțeleagă ceea ce se întâmplă. Dennis Deletant spune că este greu să oferi soluții într-o astfel de situație de criză, însă Constituția necesită anumite amendamente, iar clasa politică are nevoie de o schimbare de mentalitate care să favorizeze competența și integritatea profesională în exercitarea funcțiilor publice.

În articolul său despre (im)posibilitatea modernizării serviciilor secrete din România, jurnalista și scriitoarea Sabina Fati se întreabă cum a fost posibilă ascensiunea electorală a lui Călin Georgescu și tot ceea ce s-a întâmplat în decembrie 2024, cum de nu au putut serviciile de informații să avertizeze cu privire la acest personaj care, oficial, nu a cheltuit niciun ban pentru campania sa electorală, evolua sub radarul sondajelor de opinie, ca mai apoi să se claseze pe primul loc după turul I al alegerilor prezidențiale? După tot ceea ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024 este clar, consideră S. Fati, că avem de-a face cu o vulnerabilitate a intelligence-ului românesc: „Rusia a putut să-și facă de cap la scrutinul prezidențial din 2024 pentru că serviciile secrete autohtone nu sunt destul de eficiente. Dacă s-ar cere audituri de analiză pe rapoartele anuale ale SRI din 1994 încoace, de când au început să le publice, s-ar putea observa obsesiile preluate din reflex, în detrimentul realității: de pildă, pericolul maghiar e omniprezent de 30 de ani, dar corupția la nivelul guvernului sau din parchete lipsește, Rusia apare doar ca sugestie, iar China aproape deloc”.

Într-un articol bine documentat și savuros deopotrivă, scriitorul și traducătorul Radu Paraschivescu ne reamintește de cei mai ciudați candidați care au defilat pe podiumul de la alegerile pentru funcția supremă în stat organizate după 1990: tragicomicul Ion I. Brătianu alintat „Cartof”, care a avut proasta inspirație de a adopta ca semn electoral „tuberculul din familia solanaceelor”, Mihnea-Petru Pârvu, care se considera un fel de Nostradamus sau Arsenie Boca în devenire, bioenergeticianul Constantin Mudava, care a candidat din ordinul lui Dumnezeu, diaconul Nuțu Anghelina, care până să-și descopere evlavia creștină locuia într-un bordel din București, Aurel Rădulescu, care se descria pe fluturașii de campanie ca fiind binecuvântat de Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic Bartholomeu, Lia Roberts cu sloganul „Vreau ca România să intre în Europa cu picioarele înainte”, Corneliu Vadim Tudor, care spunea că „decât o democrație bolnavă, mai bine o dictatură sănătoasă”, Nati Meir, Dan Diaconescu, Miron Cozma, George Becali cu vorbele lor de „duh” cu tot. Într-un anume fel, și prezidențiabilul Călin Georgescuar fi fost oarecum amuzant cu discursurile sale de pe TikTok despre nanocipurile din sucuri și energiile vindecătoare ale copacilor, dacă ascensiunea sa electorală susținută de afilierile rusești, neolegionare, securistice nu ar fi vulnerabilizat democrația românească. Articolul semnat de Radu Paraschivescu conține și un inventar al promisiunilor aberante ale programului SF propus de Călin Georgescu, care n-au de-a face cu rațiunea, logica, știința. „E comic, dar nu-i de râs”, vorba scriitorului.

Articolul „O nouă democrație mimată” semnat de politologul Cristian Preda este dens, tehnic, ilustrat cu tabele și cifre, care trebuie citit cu creionul și caietul alături, dar digerabil chiar și pentru cei care nu sunt absolvenți de științe politice. Cititorul care va parcurge cele 40 de pagini se va familiariza o sinteza alegerilor din perioada 1990-2024, cu o analiză a cartelizării sistemului de partide politice din România postcomunistă, cu aspecte funcționale și descriptiv -statistice ale „noii rotative guvernamentale” formată din PSD și PNL, concretizată prin înlocuirea consensuală a premierului Nicolae Ciucă cu fostul și actualul premier Marcel Ciolacu, sub oblăduirea președintelui demisionar K.W. Iohannis, cu modul în care s-a produs „griparea mecanismului democratic”.

Istoricul austriac Oliver Jens Schmitt, cunoscut publicului românesc pentru lucrările Corneliu Zelea Codreanu. Ascensiunea și căderea Căpitanului și Biserica de stat sau Biserica în stat? O istorie a Bisericii Ortodoxe Române, 1918-2023, caută „rădăcinile intelectuale ale unei mari dezorientări” și le identifică în atitudinile și comportamentele anti-democratice, iliberale, pasive ale Academiei Române, Bisericii Ortodoxe Române de conivență cu statul român: „Având în vedere criza actuală, statul însuși ar trebui să aibă interesul de a obliga Biserica să adere la o rațiune de stat bazată pe democrație, statul de drept și integrarea euroatlantică. Și ar trebui să-și regândească relația cu Biserica dacă aceasta din urmă nu găsește pe cont propriu o abordare pozitivă a acestor elemente”.

Volumul în discuție se încheie cu un articol-sinteză semnat de profesorul Ioan Stanomir de la Universitatea București, care realizează o analiză a României politice în anul 2024: „Anul 2024 este fotografia neretușată a României politice. În cadrele ei se dezvăluie ceea ce oficialitatea de la București a încercat să ascundă. De la tentația delirului mesianic la criza democrației reprezentative, totul se află concentrat în acest an. 2024 relevă impasul unei republici care și-a trădat propria vocație. Divorțul dintre stat și cetățeni este emblema României care se confruntă cu deceniul de conducere al președintelui Klaus Iohannis”. Este evident că suntem într-un impas democratic, românii caută un salvator politic în persoana viitorului președinte, după un deceniu de dezamăgiri și aroganțe produse de ocupantul fotoliului prezidențial, într-o societate în care vocea rațiunii, a echilibrului și a înțelepciunii politicului este din ce în ce mai diluată. Soluția propusă de politologul I. Stanomir este revigorarea „democrației militante”.

Ciprian Iftimoaei este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Științe Politice și Administrative, Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Publicitate și alte recomandări video