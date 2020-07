Un neurochirurg ieşean arată de ce a preferat Iaşul în locul Parisului

„Am primit o ofertă din Franţa, însă şansa dată de conducerea Spitalului Clinic de Urgenţă «Prof. Dr. N. Oblu» din Iaşi a fost una mai de preţ, şi aici nu mă refer la partea financiară. În primul an citeam foarte mult despre dotările din străinătate, vizionam documentare, clipuri de prezentare, studiam tratate de specialitate. Astăzi am ajuns să nu mai fie nevoie să mergem în Paris ca să vedem un dispozitiv sau un aparat performant. Avem experţi, specialişti care operează cu noua tehnologie, avem de la cine învăţa. Nu mai este nevoie să plecăm în alte ţări ca să învăţăm lucruri noi. Am avut ofertă în Franţa, dar nu îmi pare rău. Nu vreau să plec”, a precizat dr. Cosmin Apetrei. Spune că iniţial a ales să facă psihiatrie, însă nota de la rezidenţiat l-a făcut să opteze pentru specializarea neurochirurgie, ceea ce nu regretă nici acum.

Deşi sunt şi câte trei medici într-o gardă, au fost zile în care au primit şi 100 de bolnavi, dintre care cel puţin şase au fost operaţi în aceeaşi zi. „Anul acesta am primit şi o nouă provocare, cea de a ajuta într-o operaţie în care pacientul era infectat cu virusul COVID-19, lucru care a îngreunat intervenţia chirurgicală. Însă ne-am obişnuit repede cu noile măsuri, cu noile circuite din spital, respectăm toate metodele de protecţie, dar grija noastră cea mai mare acum este să ne protejăm pacienţii, dar şi pe noi”, a mai adăugat medicul ieşean. Dr. Cosmin Apetrei crede că satisfacţia cea mai mare a unui medic este atunci când reuşeşte să ajute un pacient să plece acasă pe propriile picioare, după ce iniţial a ajuns la spital în comă sau paralizat complet.