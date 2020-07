Un nou blocaj în cazul spitalului mobil: Ambasada României mai are nevoie de timp pentru a da vize specialiştiilor turci

Vicele Romeo Olteanu a informat că un control de două săptămâni al inspectorilor Curţii de Conturi nu a scos la iveală nicio neregulă. El a explicat apoi că ieri fusese programată ultima „tentativă” de obţinere a vizelor de intrare în România de către membrii echipei tehnice pe care firma furnizoare din Turcia o va trimite la Iaşi pentru asamblarea complexului medical.

Azi-dimineaţă, ultima strigare

Pe parcursul zilei de ieri, directorul Euronest – asociaţia beneficiară în contractul de achiziţie a spitalului de campanie – nu a putut fi contactat. Preşedintele Maricel Popa ne-a declarat aseară că procedura încă nu se terminase şi că va continua şi astăzi.

Atât el, cât şi Euronest (printr-un comunicat) au precizat că, de azi, Turcia se află într-o minivacanţă până luni, 3 august, şi că e posibil ca activitatea Ambasadei României din Ankara să fie suspendată în toată această perioadă.

Pagina de internet a reprezentanţei diplomatice româneşti confirmă că nu se lucrează cu publicul în zilele de sărbători legale ale Republicii Turcia. Pagina de internet a Ambasadei Statelor Unite precizează însă că Sărbătoarea Sacrificiului începe astăzi la ora locală 13 – aşa cum încep de altfel toate sărbătorile în această ţară.

Pe de altă parte, serviciul consular român de acordare a vizelor a fost redeschis pe 14 iulie, cu precizarea că solicitările neesenţiale sau care nu sunt de lungă şedere nu vor fi acceptate.

Amintim că toate modulele şi tot echipamentul spitalului mobil au ajuns la TransAgropolis, făcând parcă slalom printre grija autorităţilor de a aplica legea mai corect ca niciodată, pe de o parte, şi printre eforturile de asumare exclusivă a ducerii proiectului la capăt, din partea autorităţilor ieşene. Este aşteptată acum sosirea echipei tehnice pe care firma furnizoare şi-a asumat în contract că o va trimite la Iaşi cu misiunea de a pune în funcţiune spitalul mobil în termen de 7 zile.

Ce nu s-a văzut de la Iaşi

Un comunicat primit ieri dimineaţă de la Euronest informează că furnizorul turc a demarat procedura de obţinere a vizelor la sfârşitul lunii mai. Dar, „în contextul pandemiei de coronavirus, cele mai multe reprezentanţe diplomatice ale României şi-au restrâns programul, unele proceduri de acordare a vizelor fiind suspendate. Pentru a facilita procesul de obţinere a dreptului de intrare pe teritoriul României, Euronest a transmis, în data de 22 iunie a.c., o solicitare în acest sens Ambasadei din Ankara. Urmare a recomandărilor transmise de personalul consular, în data de 23 iunie a.c., am revenit cu solicitări către Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Centrul Naţional pentru Vize (CNV) şi Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru acordarea de vize de scurtă şedere, cu titlu de excepţie. În 24 iunie a.c., am adresat aceeaşi solicitare şi Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă (CNSSU). Pe 30 iunie a.c., întrucât nu am primit nici un răspuns de la nici una dintre instituţiile sesizate, am revenit cu adrese, notificând, din nou, situaţia cu care ne confruntăm”, a precizat directorul Euronest, Alina Popa, în comunicatul menţionat.

Miercuri, 1 iulie, MAE a răspuns la solicitare, a doua zi Ambasada din Ankara a solicitat Euronest o adresă de confirmare a perioadei de deplasare, iar pe 3 iulie primii patru experţi au primit viza. De pe 7 iulie, aceştia îi aşteaptă la Iaşi pe ceilalţi 30.

La reluare, procedura acordării vizei durează la fel de mult

Euronest a reluat întreaga procedură pe 22 iulie (MAE, CNV, IGI) pentru un lot de 14 experţi, iar pe 27 iulie a transmis şi numele celorlalţi 16, deşi intervenţia ar fi trebuit să aibă doar rolul de a confirma sau sprijini eforturile depuse în acest sens de furnizorul turc.

Situaţia s-a dezgheţat repede şi, în ciuda unor încurcături de nume, toţi cei 30 ar trebui să plece azi de la Ankara spre Iaşi. „Mulţumim MAE, CNV, IGI şi Ambasadei din Ankara care au înţeles, după procesarea primei solicitări de vize, urgenţa cu care ne confruntăm şi ne-au sprijinit în mod profesionist”, încheie comunicatul Euronest.

De spitalul mobil al IGSU nu s-a mai auzit nimic

Urmează acreditările şi avizarea de funcţionare a spitalului din partea mai multor organisme guvernamentale. Rămâne de văzut cât de repede se vor mişca autorităţile, dat fiind că spitalul de la Iaşi, cu toate întârzierile înregistrate pe parcurs, este un deschizător de drum în acest domeniu.

O licitaţie similară derulată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în luna mai nu are nici până astăzi un câştigător anunţat: pagina de internet igsu.ro conţine doar anunţul de participare prelungit până la 20 mai, anunţuri de atribuire din luna aprilie şi comunicate de presă privind intervenţii ale echipelor pentru situaţii de urgenţă atât în contextul pandemiei, cât şi pe fondul inundaţiilor şi al altor fenomene meteo nefavorabile.