Un nou dosar pentru adjunctul Poliției Locale. Georgel Grumeza, trimis în judecată de DNA: procese verbale ilegale pentru un hotel în Copou

Alături de el, în fața judecătorilor se vor mai afla șefa Serviciului control urbanism din cadrul Poliției Locale, Mihaela Tulică, un fost polițist local, Valentin Spînu, și patronul „Casei Lebăda”, Dumitru Cogălniceanu.

CITESTE SI: Cutremur în Poliţia Locală: şefi trimişi în judecată de DNA. Lotul Grumeza, acuzat de uzurparea funcției

Noul dosar al DNA vizează situația unei foste case boierești din Copou. Retrocedată urmașilor foștilor proprietari, ea a fost cumpărată de Cogălniceanu. Fără a deține autorizațiile necesare, Cogălniceanu ar fi amenajat aici un hotel, în locul unei locuințe individuale. La vechea casă cu etaj a fost adăugată și o mansardă, tot ilegal. Poliția Locală ar fi eliberat procese-verbale de recepție care atestau că lucrările sunt în regulă.

Dosarul a fost înregistrat vineri pe rolul Tribunalului. Această instanță urmează să stabilească primul termen de judecată în cadrul camerei preliminare, în care va fi analizată legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori și a probelor prezentate de aceștia. Abia după parcurgerea acestei etape, va începe judecata propriu-zisă.

CITESTE SI: Tentaculele caracatiței imobiliare. „Să vedem cum o îmbrăcăm”

Georgel Grumeza mai are calitatea de inculpat în alte două dosare. Ambele vizează acuzații similare, respectiv eliberarea de certificate de edificare în favoarea unor investitori imobiliari. Certificatele atestau că lucrările de construcție a unor blocuri respectau autorizația de construire, deși în realitate fuseseră construite etaje în plus. Poliția Locală nu are în atribuții eliberarea unor astfel de acte, de unde și acuzația de uzurpare a funcției.

Publicitate și alte recomandări video